Что не так в заявлениях омского токсиколога о Навальном. Отвечают врачи Израиля и США

Это, безусловно, много, но подавляющее большинство таких пациентов в условиях адекватной медицинской помощи все же удается спасти.

Мог ли Навальный выжить без глубокой очистки крови?

BBC

"При отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемофильтрации (глубокой очистки крови - Би-би-си) спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний, то есть не было отравления".

BBC

По стандартам лечения ФОС ультрагемофильтрация проводится не каждому больному при отравлении, а лишь в тяжелых случаях - тем, у кого "вылетают" почки или печень, то есть развивается острая почечно-печеночная недостаточность, эта процедура - некий эквивалент гемодиализа.

По косвенным признакам, поскольку и российские врачи, и немецкие коллеги сообщили в свое время, что состояние тяжелое, но угрозы для жизни больного нет, можно предположить, что у Навального не было острой почечной или печеночной недостаточности.

Так что спасти его без ультрагемофильтрации было возможно.

BBC

В стандарты лечения отравления ФОС не входит обязательная ультрагемофильтрация, она может быть необходима при отказе почек, что не всегда случается при отравлении ФОС.

В органах Навального не нашли следов токсиканта - получается, его не травили?

BBC

"Любой токсикант, и это однозначно - любой токсиколог вам скажет - проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след. В данном случае клиническом в течение всего времени пребывания ни почки, ни легкие, ни печень не были повреждены. Отсюда можно сказать, что никаких токсикантов в организме пациента не было".

"Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи".

BBC

Оставить след не означает повредить. При этом немцы такой след нашли. Как можно утверждать, что организм не реагировал на яд, если человек был в коме неясного генеза.

BBC

Для установления диагноза отравлении ФОС нет необходимости доказывать степень поражения печени, легких и почек, поскольку они не являются специфическими.

По данным СМИ, немецкие специалисты отмечают, что вещество, которым был отравлен Навальный, это двухкомпонентный яд, который раньше не встречался, и, по данным немецких СМИ, он более смертоносный чем другие препараты этой группы.

Дополнительный компонент, который использовался с ингибитором холинэстеразы, возможно, в значительной степени изменил клиническую картину отравления.

Если Навального не отравили, то почему он впал в кому и зачем понадобился антидот атропин?

BBC

"Это не "Новичок" однозначно, это вообще не фосфоро-органическое соединение, это вообще не отравление. Это заболевание. Это метаболический синдром.

"Это метаболическая кома, случившаяся в результате нарушения обмена веществ". "Кризис наступил в ночь с 20 на 21 августа, в последующие часы нам удалось стабилизировать пациента и вывести на положительную динамику".