Пн, 14.09.2020
Результат на выборах Рижской думы доказал, что мои прогнозы правильные, и следующие выборы станут для партии последними. Вячеслав Домбровский, член партии "Согласие"
Вячеслав Домбровский, член партии "Согласие"
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • Злоключения латвийца в Эстонии: задержание, уголовное дело, запрет на въезд в страну и финансовые потери

Злоключения латвийца в Эстонии: задержание, уголовное дело, запрет на въезд в страну и финансовые потери

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Вряд ли севший за руль нетрезвым граждани Латвии мог предположить, что 6 сентября в 11:57 его задержит полиция, затем доставит в арестную камеру, где он проведет три дня, а затем предстанет перед судом, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Järva Teataja.

Молодого человека обвиняли в том, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: в выдыхаемом водителем воздухе было обнаружено 1,7 мг/л+/- 0,10 мг/л, то есть содержание алкоголя составляло не менее 1,07 мг/л.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Суд постановил, что задержанному придется возместить судебные издержки в размере 627,6 евро, а в качестве дополнительного наказания нарушителя вышлют из страны.

Запрет на въезд составит год.

Также молодого человека приговорили к восьми месяцам заключения условно.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back