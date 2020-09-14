Злоключения латвийца в Эстонии: задержание, уголовное дело, запрет на въезд в страну и финансовые потери

Вряд ли севший за руль нетрезвым граждани Латвии мог предположить, что 6 сентября в 11:57 его задержит полиция, затем доставит в арестную камеру, где он проведет три дня, а затем предстанет перед судом, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Järva Teataja.