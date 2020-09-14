Злоключения латвийца в Эстонии: задержание, уголовное дело, запрет на въезд в страну и финансовые потери

Вряд ли севший за руль нетрезвым граждани Латвии мог предположить, что 6 сентября в 11:57 его задержит полиция, затем доставит в арестную камеру, где он проведет три дня, а затем предстанет перед судом, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Järva Teataja.
Молодого человека обвиняли в том, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: в выдыхаемом водителем воздухе было обнаружено 1,7 мг/л+/- 0,10 мг/л, то есть содержание алкоголя составляло не менее 1,07 мг/л.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Суд постановил, что задержанному придется возместить судебные издержки в размере 627,6 евро, а в качестве дополнительного наказания нарушителя вышлют из страны.
Запрет на въезд составит год.
Также молодого человека приговорили к восьми месяцам заключения условно.
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