Есть ли связь между коронавирусом и нехваткой витамина D в организме?

В новом исследовании, возможно, были получены лучшие и самые убедительные доказательства того, что люди с дефицитом витамина D имеют более высокий риск заражения Covid-19.

Пандемия непропорционально тяжело затронула афроамериканцев, а также темнокожих и азиатов Великобритании. Конечно, важным фактором является бедность и безработица, но количество случаев, время и место заражения также можно объяснить дефицитом витамина D.

Чтобы проверить данную гипотезу, профессор Чикагского университета Дэвид Малтезер собрал данные о людях, которые сдали тест на Covid-19, и которые за последний год также сдавали анализы и на витамин D. В исследовании, что было опубликовано в научном журнале JAMA Open Network, он рассказал, что у 21,6% человек с нехваткой витамина D тест на коронавирус был позитивным. В свою очередь, с достаточным уровнем витамина D тест на коронавирус был позитивным только у 12,2% людей.

Хотя в общей сложности были проверены только 489 пациентов, все же разница достаточно большая, чтобы быть статистически значимой.

Нужно принимать во внимание, что анализы пациентов были взяты в разное время, потому уровень витамина D мог измениться во время заражения коронавирусом. Также существует шанс того, что нехватка витамина D в организме может вызвать другие проблемы, что, в свою очередь, может привести к еще большему риску заболеть Covid-19. Именно потому в данном исследовании не доказана связь между нехваткой витамина d и Covid-19.

Даже после этого исследования многие эксперты советуют принимать витамин D и проводить больше времени на солнце, чтобы уменьшить риск заражения Covid-19. В статье научного журнала The Lancet исследователи писали, что известно, что витамин D очень важен для здоровья, потому за его уровнем нужно следить в любом случае.