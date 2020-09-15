"Я уезжал от режима": Шепелев о Лукашенко и происходящем в Беларуси

Шепелев указал, что ранее в разговоре с Ксенией Собчак он имел в виду то, что уже 10 лет не живет в Беларуси. Потому ему кажется, что он не имеет права критиковать Александра Лукашенко. Для какой-то части населения, которая за него голосует, он - "свой человек", но другая часть (к которой принадлежит Шепелев) голосует против него.

Дмитрий объяснил, что он покинул страну, потому что у него там не было перспектив.

"Все, что мне оставалось [...] - надеть серый галстук и серый плотный пиджак. Сесть читать новости про посевные и про то, что у нас все хорошо... Я не хотел этого. Уезжая из Беларуси, я уезжал от режима. Я против вещей, которые там происходят", - отметил он.

Да, телеведущий признался, что он не так активен, как другие. Шепелев никогда не был на митинге. Хотя они проходят в стране очень давно. Но он согласен с тем, что людей обманули.

"Я считаю, что у людей украли голоса... Людей на****и", - подчеркнул он.

Дмитрий согласен с мнением президента Украины Владимира Зеленского, что если бы Лукашенко был уверен в себе, то провел бы другие выборы. Тем не менее Шепелев никак не может поддерживать то, что сейчас происходит в стране. Людей, которые отстаивают свою правду, мучают, пытают, избивают и убивают. Дмитрий очень переживает за свою страну.

Карен Адамян поинтересовался, как Шепелев относится к тому, что Лукашенко втягивает во все своего 15-летнего сына. К примеру, на публике дает ему автомат.

"У этого парня очень непростая жизнь", - комментирует Дмитрий судьбу сына Александра Лукашенко Николая.

Видео: Интервью с Дмитрием Шепелевым