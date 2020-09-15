"Я уезжал от режима": Шепелев о Лукашенко и происходящем в Беларуси
Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев стал гостем YouTube-шоу Карена Адамяна "50 вопросов". Речь не могла не зайти о Беларуси и режиме Александра Лукашенко, ведь однажды Шепелев принял решение покинуть родную страну. Впервые он высказался о причинах.
Шепелев указал, что ранее в разговоре с Ксенией Собчак он имел в виду то, что уже 10 лет не живет в Беларуси. Потому ему кажется, что он не имеет права критиковать Александра Лукашенко. Для какой-то части населения, которая за него голосует, он - "свой человек", но другая часть (к которой принадлежит Шепелев) голосует против него.
Дмитрий объяснил, что он покинул страну, потому что у него там не было перспектив.
"Все, что мне оставалось [...] - надеть серый галстук и серый плотный пиджак. Сесть читать новости про посевные и про то, что у нас все хорошо... Я не хотел этого. Уезжая из Беларуси, я уезжал от режима. Я против вещей, которые там происходят", - отметил он.
Да, телеведущий признался, что он не так активен, как другие. Шепелев никогда не был на митинге. Хотя они проходят в стране очень давно. Но он согласен с тем, что людей обманули.
"Я считаю, что у людей украли голоса... Людей на****и", - подчеркнул он.
Дмитрий согласен с мнением президента Украины Владимира Зеленского, что если бы Лукашенко был уверен в себе, то провел бы другие выборы. Тем не менее Шепелев никак не может поддерживать то, что сейчас происходит в стране. Людей, которые отстаивают свою правду, мучают, пытают, избивают и убивают. Дмитрий очень переживает за свою страну.
Карен Адамян поинтересовался, как Шепелев относится к тому, что Лукашенко втягивает во все своего 15-летнего сына. К примеру, на публике дает ему автомат.
"У этого парня очень непростая жизнь", - комментирует Дмитрий судьбу сына Александра Лукашенко Николая.
Видео: Интервью с Дмитрием Шепелевым
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