Пересчет голосов на трех участках: это нужно сделать до четверга

На заседании ЦИК представитель руководства Рижской городской избирательной комиссии сообщила, что, скорее всего, пересчет голосов состоится в четверг, 17 сентября.

Предполагается, что за пересчетом голосов смогут следить представители СМИ, а также до двух представителей от каждого списка кандидатов.

Планируется, что пересчет голосов состоится в Рижском доме конгрессов.

Решение о пересчете голосов было принято в соответствии с решением Административного окружного суда, который обязал ЦИК обеспечить пересчет голосов на избирательных участках номер 74, 97 и 144, где были обнаружены непроштампованные конверты с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.

Представитель ЦИК Лаура Захарова сообщила агентству LETA, что после пересчета голосов Рижская городская избирательная комиссия должна будет принять новое решение об утверждении результатов внеочередных выборов Рижской думы. Это решение не будет подлежать обжалованию, так как будет принято в соответствии с вердиктом суда.