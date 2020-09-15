Город чудес: в Тарту велостоянка пропала вместе с велосипедами

Представитель Terasteus OÜ Тынис Арровал, эвакуировавший велостоянку, объяснил, что велосипеды были перевезены на склад компании, потому что нужно было освободить место для предстоящих работ. Сейчас велосипеды находятся в нескольких километрах от Тарту на складе. Чтобы получить средство передвижения, нужно позвонить по номеру телефона, указанному в оставленном на стоянке объявлении.

Об эвакуации велосипедов владельцев предварительно не известили. "Я думал, что в день, когда проводятся работы, владельцы придут за велосипедами, но этого не произошло", – сказал Арровал.

"Мы решили оставить объявление на стоянке, чтобы люди могли позвонить нам – мы возьмем их на наш автобус и отвезем на на склад, где они получат свои велосипеды, а затем мы отвезем их вместе с велосипедами туда, куда они сами захотят".

Для возмущенного жителя Тарту, не пожелавшего называть свое имя, эвакуация велосипеда оказалась неприятным опытом. Хотя с получением велосипеда у него проблем не было, по его мнению, застройщик мог заранее сообщить об эвакуации велосипедов. Тогда он бы вообще не припарковал велосипед рядом с автовокзалом.

По словам Арровала, на велостоянке можно было поставить табличку с предварительным уведомлением, но, по его мнению, это не помогло бы, потому что есть те, кто оставляет велосипеды на парковке на длительное время.

В понедельник вечером строительная фирма отвезла пятерых владельцев велосипедов на свой склад, а оттуда - в желаемый пункт назначения.

Во вторник вечером на складе еще оставалось столько же велосипедов, ожидающих владельцев.

"Некоторые незакрепленные велосипеды поставили рядом с парковкой напротив автовокзала, за ними, может быть, уже пришли", - считает Арровал. На момент начала эвакуации на стоянке было больше десяти велосипедов.

Главный специалист по пешеходным и велосипедным дорожкам города Тарту Михкель Вияри сказал, что городу застройщик также не сообщил о переносе велосипедной стоянки. Велостоянку забрали в рамках строительных работ с привлечением бюджета, начавшихся на улице Соола.