Город чудес: в Тарту велостоянка пропала вместе с велосипедами

В понедельник вечером владельцы велосипедов, паркующиеся в эстонском Тарту между автовокзалом и тартуской гостиницей, были неприятно удивлены, когда вместо велосипеда обнаружили табличку: "Ваш велосипед выиграл бесплатный проезд до нового места!", пишет Rus.Postimees.
Представитель Terasteus OÜ Тынис Арровал, эвакуировавший велостоянку, объяснил, что велосипеды были перевезены на склад компании, потому что нужно было освободить место для предстоящих работ. Сейчас велосипеды находятся в нескольких километрах от Тарту на складе. Чтобы получить средство передвижения, нужно позвонить по номеру телефона, указанному в оставленном на стоянке объявлении.
Об эвакуации велосипедов владельцев предварительно не известили. "Я думал, что в день, когда проводятся работы, владельцы придут за велосипедами, но этого не произошло", – сказал Арровал.
"Мы решили оставить объявление на стоянке, чтобы люди могли позвонить нам – мы возьмем их на наш автобус и отвезем на на склад, где они получат свои велосипеды, а затем мы отвезем их вместе с велосипедами туда, куда они сами захотят".
Для возмущенного жителя Тарту, не пожелавшего называть свое имя, эвакуация велосипеда оказалась неприятным опытом. Хотя с получением велосипеда у него проблем не было, по его мнению, застройщик мог заранее сообщить об эвакуации велосипедов. Тогда он бы вообще не припарковал велосипед рядом с автовокзалом.
По словам Арровала, на велостоянке можно было поставить табличку с предварительным уведомлением, но, по его мнению, это не помогло бы, потому что есть те, кто оставляет велосипеды на парковке на длительное время.
В понедельник вечером строительная фирма отвезла пятерых владельцев велосипедов на свой склад, а оттуда - в желаемый пункт назначения.
Во вторник вечером на складе еще оставалось столько же велосипедов, ожидающих владельцев.
"Некоторые незакрепленные велосипеды поставили рядом с парковкой напротив автовокзала, за ними, может быть, уже пришли", - считает Арровал. На момент начала эвакуации на стоянке было больше десяти велосипедов.
Главный специалист по пешеходным и велосипедным дорожкам города Тарту Михкель Вияри сказал, что городу застройщик также не сообщил о переносе велосипедной стоянки. Велостоянку забрали в рамках строительных работ с привлечением бюджета, начавшихся на улице Соола.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!