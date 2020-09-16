Ср, 16.09.2020
Если один член партии о другом говорит, что его "нужно убрать", и подчеркивает, что у него "рука не дрогнет", то это нельзя назвать ни остроумным, ни коллегиальным, ни этичным. Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
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По подозрению в совершении особо тяжкого преступления Госполиция разыскивает лиц на фото

ФОТО: Valsts policija

Управление уголовного розыска Главного управления криминальной полиции разыскивает людей, изображенных на фото. Они подозреваются в совершении особо тяжкого преступления 27 мая 2020 года.

Государственная полиция призывает жителей ознакомиться с изображениями и отозваться всех, кто узнает изображенных на них людей. Проинформировать полицию можно, позвонив по номеру 67075440 или 110 или написав на электронную почту: kip@vp.gov.lv

ФОТО: Valsts policija

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