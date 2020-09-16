По подозрению в совершении особо тяжкого преступления Госполиция разыскивает лиц на фото

Управление уголовного розыска Главного управления криминальной полиции разыскивает людей, изображенных на фото. Они подозреваются в совершении особо тяжкого преступления 27 мая 2020 года.
Государственная полиция призывает жителей ознакомиться с изображениями и отозваться всех, кто узнает изображенных на них людей. Проинформировать полицию можно, позвонив по номеру 67075440 или 110 или написав на электронную почту: kip@vp.gov.lv
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!