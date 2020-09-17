Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии после модельной съемки

Модель работала с фотографом в 2012 году. Тогда 20-летняя Ратаковски приехала на съемку для журнала Darius к нему домой. Она снималась в нижнем белье, но Ледер настаивал на том, что фотографии в белье недостаточно откровенны.

По словам девушки, фотограф предложил ей выпить вина и она согласилась, так как хотела показаться ему взрослой и профессиональной моделью.

"Меня учили, что важно заработать репутацию трудолюбивой и спокойной модели", - цитирует ее US Magazine. "Никогда не знаешь, с кем тебе придется работать в будущем", - говорил Эмили ее агент.

Девушка рассказала, что, когда они остались вдвоем после съемок, Джонатан Ледер начал к ней приставать.

"Я не помню поцелуев, но помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Мне было очень, очень больно. Я инстинктивно поднесла руку к его запястью и с силой вытащила его пальцы из себя. Я не сказала ни слова.

Он резко встал и бесшумно ушел в темноту вверх по лестнице", - призналась модель. После этой съемки Ледер опубликовал фотографии девушки в своей книге без ее разрешения.

Джонатан Ледер отрицает обвинения модели в свой адрес. "Мы глубоко обеспокоены ложными заявлениями госпожи Ратаковски в New York Magazine. Она вечно хочет внимания и жаждет славы. Конечно, мистер Ледер полностью отрицает ее возмутительные обвинения в нападении. Это нелепо и печально, что она настолько мстительна, чтобы постоянно лгать СМИ", - заявил представитель Ледера, сообщает Daily Mail.

Ледер также добавил, что обвинения Ратаковски "полностью лживы".