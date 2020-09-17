Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии после модельной съемки

29-летняя американская модель Эмили Ратаковски выпустила эссе для New York Magazine под названием When does a model own her own image? ("Когда модели принадлежит ее собственная фотография?"). В нем она рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера, сообщает Harper's Bazaar.
I’ve been working on a collection of essays for the past year and couldn’t be more thrilled that @nymag has published “Buying Myself Back”. This is an extremely personal piece about image, power and consent. Thank you to the entire New York magazine team for this opportunity and all of their support. Link in my bio.
Модель работала с фотографом в 2012 году. Тогда 20-летняя Ратаковски приехала на съемку для журнала Darius к нему домой. Она снималась в нижнем белье, но Ледер настаивал на том, что фотографии в белье недостаточно откровенны.
По словам девушки, фотограф предложил ей выпить вина и она согласилась, так как хотела показаться ему взрослой и профессиональной моделью.
"Меня учили, что важно заработать репутацию трудолюбивой и спокойной модели", - цитирует ее US Magazine. "Никогда не знаешь, с кем тебе придется работать в будущем", - говорил Эмили ее агент.
Девушка рассказала, что, когда они остались вдвоем после съемок, Джонатан Ледер начал к ней приставать.
"Я не помню поцелуев, но помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Мне было очень, очень больно. Я инстинктивно поднесла руку к его запястью и с силой вытащила его пальцы из себя. Я не сказала ни слова.
Он резко встал и бесшумно ушел в темноту вверх по лестнице", - призналась модель. После этой съемки Ледер опубликовал фотографии девушки в своей книге без ее разрешения.
Джонатан Ледер отрицает обвинения модели в свой адрес. "Мы глубоко обеспокоены ложными заявлениями госпожи Ратаковски в New York Magazine. Она вечно хочет внимания и жаждет славы. Конечно, мистер Ледер полностью отрицает ее возмутительные обвинения в нападении. Это нелепо и печально, что она настолько мстительна, чтобы постоянно лгать СМИ", - заявил представитель Ледера, сообщает Daily Mail.
Ледер также добавил, что обвинения Ратаковски "полностью лживы".
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