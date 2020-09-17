Из-за бури и дождя затоплена территория Луцавсалы

По его словам, самоуправление оценит ущерб от затопления Луцавсалы завтра, а сейчас следит за развитием событий.

На острове находится пост муниципальных спасателей, который следит за тем, чтобы там не было людей. Если произойдет несчастный случай, этот пост информирует о нем ответственные службы.

Скорость северо-западного ветра в центре Риги составляет 21 м/с), в Даугавгриве - 24 м/с. Уровень воды поднялся примерно на метр.