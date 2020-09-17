Чт, 17.09.2020
Я понял, что свой русский язык надо пробовать доносить в России. Попытаться с нуля там. Приехал с одним чемоданом в Москву. У меня в принципе там был один знакомый всего. Это был Баста. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Из-за бури и дождя затоплена территория Луцавсалы

ФОТО: Twitter/Juris Millers

Из-за ветра и сильного дождя в четверг затоплена территория Луцавсалы, подтвердил агентству LETA представитель Рижской думы по общественным отношениям Угис Видаускис.

По его словам, самоуправление оценит ущерб от затопления Луцавсалы завтра, а сейчас следит за развитием событий.

На острове находится пост муниципальных спасателей, который следит за тем, чтобы там не было людей. Если произойдет несчастный случай, этот пост информирует о нем ответственные службы.

Скорость северо-западного ветра в центре Риги составляет 21 м/с), в Даугавгриве - 24 м/с. Уровень воды поднялся примерно на метр.

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