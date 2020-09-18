Шнобелевские премии-2020. Среди лауреатов - Путин, Трамп, Лукашенко и автор ножа из фекалий

В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий (Ig Nobel Prize) 2020 года - шуточной научной награды для авторов исследований, которые, как записано в ее уставе, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься". В этом году одним из лауреатов, вместе с некоторыми другими мировыми лидерами, был назван президент России Владимир Путин - за его действия во время пандемии коронавируса.

Впрочем, большинство остальных наград, как и в прошлые годы, было вручено серьезным ученым, занятым исследованиями, практическая польза которых на первый взгляд может показаться неочевидной.

Стефан Ребер из Лундского университета в Швеции получил Шнобелевскую премию в области акустики за очень необычный и довольно опасный для ученых эксперимент. Вместе с несколькими коллегами он поместил китайского аллигатора в камеру, заполненную гелием, - и регистрировал, как это поменяет тембр издаваемых рептилией звуков.

Как известно, вдыхая гелий, люди начинают разговаривать очень высоким голосом. Это происходит потому, что этот газ обладает гораздо меньшей плотностью по сравнению с воздухом и не так сильно нагружает голосовые связки, которые начинают вибрировать с более высокой частотой.

Казалось бы, серьезным ученым не стоило бы тратить силы на попытку послушать писклявого аллигатора. Однако за этой процедурой стоит вполне реальная научная проблема.

Услышать голос рептилии

Дело в том, что ученые изучали, как аллигаторы и другие рептилии "общаются" между собой, то есть пытались объяснить значение тех или иных звуков, которые они производят. В частности, ученые намеревались доказать, что при помощи тембра "голоса" эти животные могут рассказать собратьям по виду о своем размере. Уже известно, что такой способностью обладают млекопитающие и птицы.

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"Частота резонанса речевого тракта будет в целом ниже при больших размерах тела, потому что воздух вибрирует в более обширном пространстве, - объяснил Стефан Ребер в интервью Би-би-си. - Мы не знали, что у рептилий тоже есть резонанс. Например, у лягушек, у земноводных, его нет. Поэтому нам нужно было доказать, что у крокодилов действительно есть резонанс".

После того, как аллигаторов заставили подышать гелием, ученые сумели доказать, что размер их тела действительно связан с тембром издаваемых ими звуков. "Впрочем, я не проверял, могут ли эти животные воспринимать такую информацию", - уточняет Ребер.

Премию Реберу вручил обладатель настоящей Нобелевской премии по физике - британский ученый российского происхождения Андрей Гейм.