"Прошедший дождь - это, скорее всего, очередная попытка Билла Гейтса чипировать рыб"

Слышали, что с этой недели сокращают срок пребывания на самоизоляции для всех приезжих? Так вот, теперь вместо 14 дней достаточно отсидеть дома лишь 10 суток. Во-первых, а что в Латвию кто-то ещё возвращается? Во-вторых - будут ли изменения и по другим ограничениям? Можно, например, дистанцию вместо 2 м сократить до 1,83 м. И маску разрешить носить на одном ухе, вместо двух.

Ладно, осторожность - это, конечно, хорошо, но что-то нам подсказывает, что следующий глобальный вирус появится из использованных масок, которые люди аж с апреля носят в карманах.

Наша любимая рубрика "госаппарат страдает, куда бы еще потратить деньги" снова подкинула новость - теперь за движением на дорогах будет следить дрон. Говорят, что таким образом начнут ловить агрессивных водителей. Нам только интересно - а как? Видимо, скоро последует указ о размещении автомобильных номеров на крышах машин. Однако, о понятии "агрессия" можно спорить.

Если честно, то на наших дорогах даже у самой пергидрольной кошечки может случиться агрессия - сплошные ямы и колдобины. Не, ну а что мы хотели, ведь хороший асфальт на дороге не валяется!

Кстати, об инновациях. Тут недавно Microsoft подняла со дна моря дата-центр, затопленный два года назад. Мол такой вариант размещения экономически выгоден, так как снижает расходы на охлаждение серверов. Звучит круто, но для Латвии это давно уже не ноу-хау! Вон, вчера дождик прошел, так у нас сразу и затопленные дороги, и остановки, и заправки!

Мы вот подумали, что, скорее всего, это очередная попытка Билла Гейтса кого-то чипировать… рыб, например.

Хм, только что классическое Фиш’н’Чипс приобрело новое значение…

А теперь о главном! Конечно, все уже видели случайно попавшее в сеть интимное фото Криса Эванса, который играл Капитана Америку. Мы глянули и решили, что на капитана там точно не тянет, ну, максимум рядовой. Вот из-за таких ситуаций народ и считает современные технологии злом. Пишешь жене, что на работе задерживаешься и придется ей свои соевые котлеты одной есть. А твой телефон "бац" и послал ей сигнальчик с GPS, что ты на самом деле просто в McDonald’s зарулил. Все. Развод.

Ну, а мы, отдел маркетинга и Мэри Поппинс Balticom, вчера чуть не улетели под лютыми порывами ветра. Если нам повезло выжить, то нашим проводам в Саласпилсе - нет. Их прибило деревом, но мы очень быстро выслали оперативную бригаду мастеров на место происшествия.

Конечно, в такую погоду не каждый хочет ехать, но мы их снарядили шапочками для плавания и нарукавниками. Так что, если вы вчера видели самую синхронную греблю до ковчега Balticom - знайте, это наши красавчики!

А у вас были конфузы в соцсетях?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и Мэри Поппинс Balticom. Хотите высказаться? Пишите!