МИД России потребовал у посла Эстонии объяснений

"Судя по словам самого Литреева, он выехал в Эстонию еще в мае <...> По его же заявлению, помогли ему благополучно пересечь границу сотрудники эстонской дипмиссии в Санкт-Петербурге. На днях посол Эстонии в Москве был приглашен в МИД России, у эстонской стороны затребовали разъяснение по данному сюжету", - сказала Захарова на брифинге.

Литреев - сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security. Известен как создатель приложения для задержанных на митингах "Красная кнопка".

Вечером 22 февраля его задержали у отеля в Екатеринбурге, где он собирался поселиться, и предъявили обвинение в приобретении и хранении наркотиков. Вину Литреев признал полностью. Его отправили в СИЗО, но 17 марта изменили меру пресечения на домашний арест. Позже суд отпустил Литреева и из-под домашнего ареста.

В начале сентября Ленинский районный суд повторно отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела против Литреева и оставил его под подпиской о невыезде.

МИД Эстонии: все было по закону

"Эстонский генконсул в Санкт-Петербурге действовал согласно консульскому закону. Гражданин предъявил удостоверяющий его личность загранпаспорт гражданина РФ. Ему выдали справку о наличии у него действующего вида на жительство в Эстонии, который не является документом, пригодным для пересечения границы, - комментируют в Министерстве иностранных дел Эстонии. - Зарубежные представительства Эстонии не могут выдавать документы, удостоверяющие личность граждан третьих стран, в том числе для пересечения границы.

Человек пересек границу Россия-Эстония на основании российского удостоверяющего личность документа. Решение разрешить выезд из страны было принято погранслужбной РФ.

Во вторник посол Эстонии в Москве был приглашен в МИД РФ для объяснения ситуации".