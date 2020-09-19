Валерий Цепкало: Лукашенко - как "Москвич-412", уже неуместный в новой эпохе

И если у Беларуси будут с Москвой хорошие и дружественные отношения, на что мы рассчитываем, то максимум, что Россия сможет для него сделать - дать ему 24 часа для того, чтобы он покинул территорию РФ.

Даже при заочном осуждении Лукашенко судом Беларуси Россия будет вынуждена его выдать - она не захочет поставить себя в неудобное положение.

Куда он уедет? Думаю, что он может поехать в Венесуэлу к своему другу Мадуре. Пожалуй, это пока единственное относительно безопасное для него пристанище, если только в отношении Лукашенко не будет достигнуто какой-то международной договоренности с участием основных геополитических игроков.

- Почему вам пришлось бежать из Беларуси?

- Против меня было открыто уголовное дело (о взяточничестве. - Прим. ред.), как и против всех остальных претендентов на пост. Когда уже этот каток запущен, любой активный политик с гражданской позицией оказывается перед выбором - сесть в тюрьму или покинуть страну.

После задержания Сергея Тихановского и Виктора Бабарико было открыто дело и против меня. "Человеческие" качества Лукашенко таковы, что, даже лишив человека свободы, он продолжает его поносить и засыпать обвинениями, понимая, что он не в состоянии ответить что-либо в свое оправдание. Было очевидно, что он взял их в заложники, сфальсифицировав против них дела. Мне не хотелось бы оказаться в такой же ситуации.

- Был бы человек, а дело (в вашем случае - о взятке) найдется?

- Абсолютно! Фальсифицируется все очень просто. Я несколько раз заявлял Лукашенко: если есть дело - публикуй! Но до сих пор ничего не было обнародовано, потому что против меня ничего в принципе нет. Они относят этот эпизод к 2012 году (дело о взяточничестве в Парке высоких технологий. - Прим. ред.). У меня было несколько проверок, в том числе со стороны комитета Госконтроля, где рассматривался буквально каждый чих. Ну нет ничего и не может быть!

- Насколько активно вы участвуете в народных протестах на расстоянии?

- Мы наблюдаем интересный феномен.

Белорусская диаспора вдруг почувствовала себя белорусской, а до этого примыкала либо к польской, либо к российской, либо к украинской.

Диаспора себя самоидентифицировала, и теперь большое количество людей выходит с протестами на улицу. Это те белорусы, которые вдруг ощутили себя белорусами и почувствовали гордость за свою страну.

Мы выдвинулись в фарватер демократических процессов в Европе. У нас есть режим - частично диктаторский, частично шизофренический, и против него борется белорусский народ.

- Может ли народное недовольство в какой-то степени подогреваться извне?