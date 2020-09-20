Мозамбик: как джихадисты воюют с коммунистами, ставшими олигархами

Мусульмане составляют 18% примерно 30-миллионного населения Мозамбика AFP

Мелких старателей попросили удалиться. В ходе развития месторождения снесли деревню. Мозамбикский филиал Gemfields говорит, что действовал в полном соответствии с местными законами и построил для переселенцев 105 домов. Тем не менее, 273 человека обратились в британский суд. В порядке урегулирования спора материнская компания выплатила им 7,5 млн долларов.

Через год в тех же местах открыли крупное газовое месторождение. Отчуждение земли приняло еще больший масштаб. Правозащитная и экологическая группа Justica Ambiental утверждает, что предложенные компенсации не были адекватными.

Раньше местные жители обрабатывали землю мотыгами и рыбачили на утлых лодках, но после открытия газа остались вовсе без работы.

Молодежь, окончившая школу и надеявшаяся, что благодаря приходу цивилизации сможет жить лучше, чем родители, оказалась разочарована. Работа в строительстве и газодобыче нашлась лишь для 2,5 тыс. мозамбикцев, и то в основном не уроженцев Кабу-Делгаду.

Западные политики и финансовые аналитики, ранее требовавшие от правительства Мозамбика прозрачного управления и борьбы с бедностью, после открытия газа стали делать упор на его открытости для зарубежных инвестиций.

В 2019 году ФРЕЛИМО лишь мягко попеняли на нарушения в ходе очередных выборов.

17 июля 2020 года американские и британские банки одобрили заем в 14,9 млрд долларов, который пойдет в основном на закупку оборудования в США и Соединенном Королевстве.

Война разгорается

Эти обширные планы сейчас под угрозой из-за джихадистских выступлений.

Мосимбоа-да-Прая оккупирована боевиками с середины августа AFP

Изначально, по оценкам специалистов, конфликт был чисто внутренним. Ключевую роль в обучении и руководстве партизанами играли люди, прежде получившие подготовку в рядах мозамбикской армии и полиции.

Теперь конфликт интернационализируется. Радикалы, по имеющимся данным, присягнули на верность организации "Исламское государство" (запрещена в России) и берут уроки как военного дела, так и религии у иностранных инструкторов.

Правительство, со своей стороны, наняло южноафриканских военных вертолетчиков и ведет переговоры с той же ЮАР, Францией и США о военной помощи, включая морское патрулирование побережья, чтобы пресечь связи повстанцев с Ближним Востоком.

"Рука Москвы"?

Осенью прошлого года СМИ писали, что в операциях в Кабу-Делгаду на стороне правительственных сил участвуют 200 российских наемников из "ЧВК Вагнера", и семь из них были убиты.

За последние несколько лет тысячи жителей Кабу-Делгаду покинули свои дома и лишились доходов AFP

"ЧВК Вагнера" не имеет официального статуса. Представители российских властей неоднократно отрицали ее существование, указывая при этом, что по существующему законодательству граждане РФ имеют право в частном порядке участвовать в боевых действиях за рубежом.

Немецкая газета Bild писала со ссылкой на свои источники в бундесвере, что в компании служит порядка 2,5 тыс. человек с военной подготовкой. Петербургское интернет-издание "Фонтанка" утверждало, что за свою работу они получают от 160 до 240 тыс. рублей в месяц.

Руководителем компании СМИ называют 50-детнего Дмитрия Уткина, бывшего офицера 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ, дислоцированной в Псковской области. С июня 2017 года Уткин находится под санкциями США, в списке американского минфина указано: "Связан с частной военной компанией Вагнера".

СМИ связывают "ЧВК Вагнера" также с предпринимателем Евгением Пригожиным, считающимся "человеком Путина". Сам он эту информацию отрицает.

Бойцы ЧВК, по информации журналистов и правозащитников, воевали и обучали местные формирования на востоке Украины в 2014 году, в Сирии, Ливии, Судане и Центральноафриканской Республике.

30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике (ЦАР) при невыясненных обстоятельствах были убиты три российских журналиста: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, собиравшиеся расследовать деятельность "ЧВК Вагнера" в этой стране.

29 июля в Беларуси были задержаны и через две недели отпущены на родину 32 гражданина России, являвшихся, по утверждению местного КГБ, сотрудниками "ЧВК Вагнера".