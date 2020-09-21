Мама будущего мэра Риги о жизни после трагедии, унесшей жизни мужа и свекра

В интервью изданию экс-депутат Сейма рассказала, что уже полгода преподает в Рижском университете им. Страдиня на кафедре социальных знаний. Она подчеркивает, что вернулась туда, откуда в свое время пришла. Ведь именно из сферы образования она когда-то ушла в политику. Дагния Стаке считает, что именно благодаря опыту в политике ей сейчас легче организовывать процесс обучения.

Отвечая на вопрос о смене имиджа, экс-министр благосостояния отметила, что давно думала о переменах, а на подобную стрижку ее вдохновила прическа депутата Европейского парламента Сандры Калниете.

29 декабря 2018 года в 17:38 в Юрмале, в районе перекрестка проспекта Межа и улицы Скуйенес, автомобиль наехал на четверых прохожих. Юрис Стакис (муж) скончался на месте, а его отец умер уже в больнице. Еще два человека были госпитализированы. По данным полиции, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.

"Что произошло - того уже не вернуть. Я это поняла сразу после аварии, но принять это не могла или не хотела", 2

- вспоминает Дагния Стаке то трагическое для ее семьи время.

На глазах появляются слезы. "Время двигаться дальше. Погружаться в страдания - не решение. Но, конечно, это время не было и не является легким. Не было и дня, когда внук Янис не вспомнил бы дедушку. (...) С того времени я никогда не праздную Рождество. Стоит сказать, я и раньше этот праздник не особенно любила. В остальном - справляемся! Приходится справляться", - поделилась Дагния Стаке с журналом.

В разговоре с Privātā Dzīve о ее сыне - Мартиньше Стакисе - экс-депутат отметила, что "это совершенно нормально, если он станет мэром Риги. Если человек выбрал политику и хочет расти, ему нужно целиться на высокие должности. (...) Для него это огромная возможность показать, на что он способен. От себя могу сказать, что он обладает великолепными дипломатическими способностями. Умеет все "разгладить".

Политикой Мартиньш начал интересоваться еще в школе. Он был лидером партии Zelta cels. Да-да, именно cels, потому что на компьютере не было буквы ļ" (смеется). 2