Во время убийства Ребенока пострадал его бизнес-партнер: ему нанесены тяжелые травмы

По его словам, Баландину были нанесены тяжелые травмы.

По информации Firmas.lv, Баландину принадлежит 50,02% долей капитала ветеринарной клиники Franceska VET, где Ребеноку принадлежит 16,71% долей, а еще по 16,64% долей принадлежат Янису Вилдерсу и Карлису Типансу. На сайте клиники сказано, что Баландин является ее главным ветеринарным врачом.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска ранее сообщила агентству LETA, что в деле об убийстве присяжного адвоката Павла Ребенока есть еще один пострадавший.

Она не прокомментировала то, оказались ли показания этого человека полезными для следствия и то, какие травмы он получил.

Как сообщалось, прошлой ночью в собственном доме был убит присяжный адвокат Павел Ребенок.