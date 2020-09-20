Во время убийства Ребенока пострадал его бизнес-партнер: ему нанесены тяжелые травмы

Пострадавшим в деле об убийстве Павла Ребенока является также его бизнес-партнер Ингус Баландин, подтвердил агентству LETA коллега Ребенка, юрист Мартиньш Криекис.
По его словам, Баландину были нанесены тяжелые травмы.
По информации Firmas.lv, Баландину принадлежит 50,02% долей капитала ветеринарной клиники Franceska VET, где Ребеноку принадлежит 16,71% долей, а еще по 16,64% долей принадлежат Янису Вилдерсу и Карлису Типансу. На сайте клиники сказано, что Баландин является ее главным ветеринарным врачом.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска ранее сообщила агентству LETA, что в деле об убийстве присяжного адвоката Павла Ребенока есть еще один пострадавший.
Она не прокомментировала то, оказались ли показания этого человека полезными для следствия и то, какие травмы он получил.
Как сообщалось, прошлой ночью в собственном доме был убит присяжный адвокат Павел Ребенок.
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