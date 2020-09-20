В деле об убийстве Ребенокса есть еще один пострадавший

В деле об убийстве адвоката Павла Ребенокса также есть один пострадавший, сообщила представитель пресс-центра Госполиции Гита Гжибовска.
При этом она не стала комментировать, насколько важны его показания для расследования, а также, какие травмы получил этот человек.
Коллега убитого Мартиньш Криекис отметил, что ему известно, кто пострадал, однако имя называть не стал. Как отметил юрист, он располагает информацией, что в доме находились трое преступников в масках.
Как сообщалось ранее, в ночь с 19 на 20 сентября Павел Ребенокс был убит у себя дома. Полиция начала уголовный процесс по факту убийства, связанного с ограблением.
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