Вс, 20.09.2020
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Алексей Навальный

В деле об убийстве Ребенокса есть еще один пострадавший

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В деле об убийстве адвоката Павла Ребенокса также есть один пострадавший, сообщила представитель пресс-центра Госполиции Гита Гжибовска. 

При этом она не стала комментировать, насколько важны его показания для расследования, а также, какие травмы получил этот человек.

Известно, что пострадавший на момент преступления находился в доме адвоката.

Коллега убитого Мартиньш Криекис отметил, что ему известно, кто пострадал, однако имя называть не стал. Как отметил юрист, он располагает информацией, что в доме находились трое преступников в масках.

Как сообщалось ранее, в ночь с 19 на 20 сентября Павел Ребенокс был убит у себя дома. Полиция начала уголовный процесс по факту убийства, связанного с ограблением.

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