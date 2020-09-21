Пн, 21.09.2020
Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Covid-19 во 2-й Олайнской средней школе: на карантин ушли пять классов

ФОТО: Kyodo / Reuters

После выявления Covid-19 у работника 2-й Олайнской средней школы на карантин ушли пять классов, сообщили агентству LETA в самоуправлении Олайнского края.

2-я средняя школа продолжает работу, но пять классов, которые контактировали с заболевшим, должны соблюдать карантин.

Эти ученики не посещают школу и кружки.

В самоуправлении заявили, что школа действует в соответствии с указаниями Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Школа связалась с родителями конкретных классов и информировала их, что следует связаться с семейным врачом и наблюдать за состоянием здоровья детей.

В Олайнском крае сейчас 13 зараженных Covid-19.

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