Covid-19 во 2-й Олайнской средней школе: на карантин ушли пять классов

После выявления Covid-19 у работника 2-й Олайнской средней школы на карантин ушли пять классов, сообщили агентству LETA в самоуправлении Олайнского края.
Эти ученики не посещают школу и кружки.
В самоуправлении заявили, что школа действует в соответствии с указаниями Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Школа связалась с родителями конкретных классов и информировала их, что следует связаться с семейным врачом и наблюдать за состоянием здоровья детей.
В Олайнском крае сейчас 13 зараженных Covid-19.
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