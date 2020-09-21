Covid-19 во 2-й Олайнской средней школе: на карантин ушли пять классов

2-я средняя школа продолжает работу, но пять классов, которые контактировали с заболевшим, должны соблюдать карантин.

В самоуправлении заявили, что школа действует в соответствии с указаниями Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Школа связалась с родителями конкретных классов и информировала их, что следует связаться с семейным врачом и наблюдать за состоянием здоровья детей.