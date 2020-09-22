В конце каждой недели несколько десятков добровольцев выходят на пляжи острова Тиоман, чтобы собрать выброшенные пластиковые отходы. Побережье этого принадлежащего Малайзии острова - только один из тысяч азиатских пляжей, где нагляднее всего видна одна из главных нерешенных современных мировых проблем - как справиться с использованным пластиком.

Факты: с 1950 года объем производства пластмассы в мире вырос в двести раз;

перерабатываются всего около 9% всех пластиковых отходов;

остальное количество сжигается или закапывается%

в реки и озера ежегодно попадает примерно восемь миллионов тонн пластмассы;

если продолжатся нынешние объемы производства и потребления, до 2060 года объем произведенного пластика утроится.

Ослепительно белые тропические пляжи на побережье Тиомана давно перестали быть раем - их покрывает практически непрозрачный слой отходов. Ежегодно море выбрасывает все новые и новые свидетельства цивилизации потребителей. Добровольцы проводят свои концы недель, собирая пластиковые бутылки, пакетики, упаковку от одноразовой еды и другие отходы.

Опубликованное в 2017 году сообщение Центра исследования окружающей среды Хеймхольца свидетельствует, что большая часть пластиковых отходов попадает в мировой океан по десяти рекам Азии и Африки. Однако истоки для этого потока пластика дают также цунами и мусор, попадающий в воду с рыбацких кораблей. По-прежнему до конца непонятны объемы выброса пластиковых отходов в море, что нелегально делают некоторые компании, пишет Deutsche Welle.

Мусор в столице Филиппин Маниле ФОТО: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Руководитель негосударственной организации Sea Monkey Project в Малайзии Сидни Стинленд агентству Reuters рассказал, что собранная на пляжах Тиомана пластмасса не сжигается, а перерабатывается в гранулы, которые потом можно использовать для различных целей - начиная с автодеталей и заканчивая мебелью.

Несмотря на то, что работа добровольцев помогает пляжу очистится, все-таки Стинленд вынужден признать, что ни регулярная уборка пляжей, ни нынешние возможности вторичной переработки не смогут улучшить ситуацию с пластиковым загрязнением, если люди массово продолжат использовать его в быту.

Вместе с загрязнением пляжей пластиковые отходы угрожают и экосистеме моря - в кольцах от упаковок баночного пива запутываются черепахи, пластиковые пакеты заполняют желудочный тракт китов, вынуждая их умирать голодной смертью, микрочастицы пластика попадают в пищевую цепочку, на другом конце которой находится человек.

Несколько месяцев назад Всемирный фонд природы опубликовал сообщение, в котором обобщены данные о шести странах Азии - Китае, Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме. В сообщении сказано, что эти шесть стран в целом ответственны за 60% всего пластикового загрязнения или восемь миллионов тонн, ежегодно попадающих в мировые реки и океаны. В сообщении также отмечается, что Малайзия - один из главнейших потребителей пластиковой упаковки - примерно 16 килограммов на каждого жителя в год.

Берег реки вблизи столицы Индонезии Джакарты ФОТО: BAY ISMOYO/AFP

Однако Малайзия в этом списке стран - новичок. Кроме того, некоторые другие исследования, а также факты о потреблении пластиковой упаковки позволяют посмотреть на эту проблему с другой сточки зрения - они свидетельствуют, что Южная Азия стала и свалкой для произведенного в западном мире пластике.

Считается, что западный мир очень хорошо справляется с потребленной пластмассой - ее влияние на окружающую среду приближается к нулю. Однако это происходит за счет других стран, главным образом азиатских.

Много лет главным импортером мусора был Китай, который этот мусор перерабатывает или просто сжигает. В 2018 году Китай сообщил, что прекращает закупать пластиковые отходы у Запада. Закупочная цена резко упала, и пластиковый мусор начали закупать компании южноазиатских стран, который планировали получить прибыль с переработки. Однако они не считались с объемами, который способен поставить Запад, и своими ограниченными возможностями. Вскоре также открылось, что в составе импортированного мусора не только пластик - там находятся как использованные подгузники, так и бытовая электроника, которые не перерабатывается, а просто попадает на свалку. Заводы по переработке не справляются с мусором, и правительства стран региона один за другим начали думать, как избежать экологической катастрофы.

Берег водоема в округе Манилы ФОТО: NOEL CELIS/AFP

В 2019 году Малайзия и Вьетнам сообщили, что прекращают закупать пластиковый мусор для переработки. Вскоре после этого такие же решения приняли и другие страны региона. Обратно в Европу и США были отправлены сотни контейнеров с предусмотренным для переработки мусором. Однако большая часть пластика осталась в регионе, и нередко он просто выбрасывается в отдаленных местах или в море.

В январе 2019 года бесприбыльная организация Ocean Cleanup Foundation опубликовала сообщение, в котором прогнозируется, что объем пластикового мусора к 2060 году утроится, если мир продолжит потреблять пластиковую упаковку так, как делал до этого.