Сэндвич с овощами и итальянский салат с песто: идеи для обеда с собой

Национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагают два рецепта обедов, которые легко приготовить и удобно взять с собой.

Приготовление этих блюд не займет много времени, к тому же их не нужно разогревать, поэтому эти идеи будут полезными не только, планируя обед на работу или в школу, но и готовясь отправиться в поход.

Полезный сэндвич с овощами

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления 10 -15 мин

Этот рецепт развеет миф о том, что сэндвич - это сухое, нездоровое блюдо, которым невозможно насытиться - как раз наоборот, правильно приготовленный сэндвич может стать полноценным обедом в школе или на работе.

Ингредиенты (для 1 порции):

2 ломтика любого цельнозернового хлеба;

2 ломтика сыра (например, чеддера, голландского или российского);

4 ломтика отварной или запеченной курицы*;

3 листика салата;

1 ст.л. песто;

1 морковь;

1 стебель сельдерея;

горстка винограда.

Приготовление:

Намажьте песто на хлеб. На один ломтик положите листья салата, ломтики курицы, сыр и прижмите вторым ломтиком. Поместите в контейнер для еды и дополните ломтиками свежей моркови, сельдерея и виноградом.

* Вместо курицы можно использовать любое другое мясо, предпочтительно собственного приготовления.

Салат Caprese с собой

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления 10-15 мин

Если из-за ограничений не получается отправиться в Италию, Италия может отправиться к нам! Попробуйте этот полезный салат и на миг ощутите себя в солнечном Средиземноморье!

Ингредиенты (на 1 персону):

1 шарик сыра моцарелла (100 г);

1 большой томат;

1 ст.л. песто;

1 горстка оливок;

1 ломтик цельнозернового хлеба;

виноград, инжир или другие фрукты.

Приготовление:

Нарежьте сыр и томат ломтиками толщиной примерно 0.5 см. Складывайте ломтики в контейнер для еды, чередуя ломтики сыра и томата, добавляя немного соуса песто на каждый ломтик. Нарежьте кусочками хлеб, немного обжарьте. Наслаждайтесь вместе с оливками, инжиром и виноградом.