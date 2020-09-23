Сэндвич с овощами и итальянский салат с песто: идеи для обеда с собой

Сентябрь заставляет вернуться к немного забытому ритму, когда порой нет времени на полноценный неспешный обед.
Национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагают два рецепта обедов, которые легко приготовить и удобно взять с собой.
Приготовление этих блюд не займет много времени, к тому же их не нужно разогревать, поэтому эти идеи будут полезными не только, планируя обед на работу или в школу, но и готовясь отправиться в поход.
Полезный сэндвич с овощами
Время приготовления 10 -15 мин
Этот рецепт развеет миф о том, что сэндвич - это сухое, нездоровое блюдо, которым невозможно насытиться - как раз наоборот, правильно приготовленный сэндвич может стать полноценным обедом в школе или на работе.
Ингредиенты (для 1 порции):
- 2 ломтика любого цельнозернового хлеба;
- 2 ломтика сыра (например, чеддера, голландского или российского);
- 4 ломтика отварной или запеченной курицы*;
- 3 листика салата;
- 1 ст.л. песто;
- 1 морковь;
- 1 стебель сельдерея;
- горстка винограда.
Приготовление:
- Намажьте песто на хлеб.
- На один ломтик положите листья салата, ломтики курицы, сыр и прижмите вторым ломтиком.
- Поместите в контейнер для еды и дополните ломтиками свежей моркови, сельдерея и виноградом.
* Вместо курицы можно использовать любое другое мясо, предпочтительно собственного приготовления.
Салат Caprese с собой
Время приготовления 10-15 мин
Если из-за ограничений не получается отправиться в Италию, Италия может отправиться к нам! Попробуйте этот полезный салат и на миг ощутите себя в солнечном Средиземноморье!
Ингредиенты (на 1 персону):
- 1 шарик сыра моцарелла (100 г);
- 1 большой томат;
- 1 ст.л. песто;
- 1 горстка оливок;
- 1 ломтик цельнозернового хлеба;
- виноград, инжир или другие фрукты.
Приготовление:
- Нарежьте сыр и томат ломтиками толщиной примерно 0.5 см.
- Складывайте ломтики в контейнер для еды, чередуя ломтики сыра и томата, добавляя немного соуса песто на каждый ломтик.
- Нарежьте кусочками хлеб, немного обжарьте.
- Наслаждайтесь вместе с оливками, инжиром и виноградом.
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