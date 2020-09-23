Ср, 23.09.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Сэндвич с овощами и итальянский салат с песто: идеи для обеда с собой

Сентябрь заставляет вернуться к немного забытому ритму, когда порой нет времени на полноценный неспешный обед. 

Национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагают два рецепта обедов, которые легко приготовить и удобно взять с собой.

Приготовление этих блюд не займет много времени, к тому же их не нужно разогревать, поэтому эти идеи будут полезными не только, планируя обед на работу или в школу, но и готовясь отправиться в поход.

Полезный сэндвич с овощами

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления 10 -15 мин

Этот рецепт развеет миф о том, что сэндвич - это сухое, нездоровое блюдо, которым невозможно насытиться - как раз наоборот, правильно приготовленный сэндвич может стать полноценным обедом в школе или на работе.

Ингредиенты (для 1 порции):

  • 2 ломтика любого цельнозернового хлеба;
  • 2 ломтика сыра (например, чеддера, голландского или российского);
  • 4 ломтика отварной или запеченной курицы*;
  • 3 листика салата;
  • 1 ст.л. песто;
  • 1 морковь;
  • 1 стебель сельдерея;
  • горстка винограда.

Приготовление:

  1. Намажьте песто на хлеб.
  2. На один ломтик положите листья салата, ломтики курицы, сыр и прижмите вторым ломтиком.
  3. Поместите в контейнер для еды и дополните ломтиками свежей моркови, сельдерея и виноградом.

* Вместо курицы можно использовать любое другое мясо, предпочтительно собственного приготовления.

Салат Caprese с собой

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления 10-15 мин

Если из-за ограничений не получается отправиться в Италию, Италия может отправиться к нам! Попробуйте этот полезный салат и на миг ощутите себя в солнечном Средиземноморье!

Ингредиенты (на 1 персону):

  • 1 шарик сыра моцарелла (100 г);
  • 1 большой томат;
  • 1 ст.л. песто;
  • 1 горстка оливок;
  • 1 ломтик цельнозернового хлеба;
  • виноград, инжир или другие фрукты.

Приготовление:

  1. Нарежьте сыр и томат ломтиками толщиной примерно 0.5 см.
  2. Складывайте ломтики в контейнер для еды, чередуя ломтики сыра и томата, добавляя немного соуса песто на каждый ломтик.
  3. Нарежьте кусочками хлеб, немного обжарьте.
  4. Наслаждайтесь вместе с оливками, инжиром и виноградом.

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