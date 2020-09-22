Регина Лочмеле-Лунева разводится с третьим мужем. Его фамилию не оставит

Политик сообщила, что до этого времени у них была возможность передумать. В свою очередь, скрывать о разводе Лочмеле не планировала. Причины пока она также не раскрывает.

"Мне нужно менять фамилию. Снова буду Регина Лочмеле",

- призналась политик.

Для Регины этот брак был третьим: Павел Лунев и Регина Лочмеле поженились 14 лет назад, когда женщина входила в правление охранной фирмы Jaguārs (с 2003 по 2008). В браке Регины и Павла родился сын.

С тех пор Регина свою профессиональную деятельность, которую она начинала как журналист, кардинально поменяла. Теперь она более известна как политик от партии "Согласие" и депутат 12 и 13 созывов Сейма.

В 2007 году в Сочи приняла участие в конкурсе красоты для замужних женщин Mrs. World, а также до конкурса встретилась с Рамзаном Кадыровым в Чечне.

Как отмечает издание, до сих пор Павел и Регина считались образцовой супружеской парой и ничего не свидетельствовало о проблемах в семье до того, пока не был зарегистрирован развод через нотариуса.