Регина Лочмеле-Лунева разводится с третьим мужем. Его фамилию не оставит

Сегодня, 22 сентября, в законную силу вступает развод политика от партии "Согласие" Регины Лочмеле-Луневой и телохранителя Павла Лунева. Об этом сообщает издание Privātā Dzīve.
Политик сообщила, что до этого времени у них была возможность передумать. В свою очередь, скрывать о разводе Лочмеле не планировала. Причины пока она также не раскрывает.
- призналась политик.
Для Регины этот брак был третьим: Павел Лунев и Регина Лочмеле поженились 14 лет назад, когда женщина входила в правление охранной фирмы Jaguārs (с 2003 по 2008). В браке Регины и Павла родился сын.
С тех пор Регина свою профессиональную деятельность, которую она начинала как журналист, кардинально поменяла. Теперь она более известна как политик от партии "Согласие" и депутат 12 и 13 созывов Сейма.
В 2007 году в Сочи приняла участие в конкурсе красоты для замужних женщин Mrs. World, а также до конкурса встретилась с Рамзаном Кадыровым в Чечне.
Как отмечает издание, до сих пор Павел и Регина считались образцовой супружеской парой и ничего не свидетельствовало о проблемах в семье до того, пока не был зарегистрирован развод через нотариуса.
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