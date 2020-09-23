В Швейцарии молния ударила по футбольному полю во время игры: ранены 14 подростков

Сначала молния попала в фонарный столб, но затем распространилась по всему футбольному полю деревни Абтвиль в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.

Тринадцать подростков в возрасте 15 и 16 лет были доставлены в больницу, еще один 16-летний подросток был доставлен в больницу на вертолете.