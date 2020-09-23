В Швейцарии молния ударила по футбольному полю во время игры: ранены 14 подростков

Во вторник вечером, 22 сентября, в Швейцарии 14 подростков были ранены, когда молния ударила по футбольному полю во время игры, сообщило национальное информационное агентство SDA со ссылкой на местную полицию.
Сначала молния попала в фонарный столб, но затем распространилась по всему футбольному полю деревни Абтвиль в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.
Тринадцать подростков в возрасте 15 и 16 лет были доставлены в больницу, еще один 16-летний подросток был доставлен в больницу на вертолете.
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