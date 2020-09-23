Премьера комедийного сериала "Гусар" с Гариком Харламовым состоится на ТНТ 5 октября!

Гусар Григорий Савельевич Рыльский - русский боевой офицер, лихой и бравый любитель женщин и алкоголя, настоящий патриот и человек чести. Волей судьбы и стараниями одержимого ученого Мити Журавлева Гусар не успевает доставить секретное послание Кутузову и попадает из 1812 года в наше время - в ту самую квартиру, в которой Журавлеву удалось запустить машину времени.

Митя счастлив - ведь после 10 лет работы ему удалось совершить прорыв, переместить человека из прошлого в настоящее. Но его жена Катя далеко не в восторге - ведь именно в этот день она хотела сообщить Мите о разводе. Деловая и серьезная Катя устала от того, что Митя женат не на ней, а на своей машине времени. Но развод придется отложить, ведь нести ответственность за гостя из прошлого герои вынуждены вместе: Гусар - предок Кати, и, если с ним что-нибудь случится, она просто исчезнет.

А случиться с Рыльским может что угодно! Арест, драка с косплейщиками, пожар, удар током, финал телешоу, даже эпидемия неведомой хвори. Гусару предстоит познакомиться не только с бытом нового времени, но и понять, как и чем живут современные люди.

"Гусар" - это комедийная история о том, как человек из прошлого помогает одной семье подумать о своем настоящем и вспомнить о вечных ценностях - хорошем и внимательном отношении к ближнему, любви и семье. А еще это сериал, юмор которого будет бить сразу по всем эпохам!

Галерея: Кадры из сериала "Гусар"

Производством "Гусара" занималась компания Comedy Club Production, снял комедию режиссер Рустам Мосафир ("Скиф"), в ролях — Гарик Харламов, Павел Рассомахин, Екатерина Ковальчук, Сергей Белов, Екатерина Радченко и др.

Гарик Харламов: "Гусар" зацепил меня тем, что он совершенно не похож на те российские сериалы, которые я видел. Он одновременно и фантастический, и современный, в нем соединены несколько историй, которые мне нравятся.

Мне было действительно сложно учить текст, из-за этого появлялись очень смешные ляпы, которые достойны отдельного фильма о фильме. И я надеюсь, что вы его увидите! А самым сложным на съемках был… мундир! Летом в нем было дико жарко. Он сделан из того же материала, что и мундиры настоящих офицеров. Я вообще не представлю, как в этом можно было ходить - огромное количество разных заклепок… Из-за этого войны, наверное, и шли так долго! А также грим - отдельная история сериала. Усы, бакенбарды и парик стали частью меня. Гримерши тратили так много времени, чтобы это все на меня наклеить - я даже хотел сделать себе такую операцию, чтобы у меня из лица выделялся клей… Если будет второй сезон, я поеду в Германию и сделаю такую операцию".

Режиссер Рустам Мосафир: "Мы снимали "Гусара" максимально кинематографично, и нам было необходимо сделать все, чтобы Гарик прошел этот путь до конца. Он - душа проекта, это стопроцентно его роль, и представить в роли Григория Савельевича Рыльского кого-либо другого просто невозможно. Даже Де Ниро не справился бы!

Гусар - это герой, которого нам давно не хватало. При всей его дурашливости и порой агрессивности, он человек слова, который всегда поможет в трудную минуту. Это герой именно с нашим, российским культурным кодом. Сказал - сделал, нужно помочь - помог, нужно прыгнуть в огонь - прыгнул".

Креативный продюсер и сценарист Илья Полежайкин: "Гусар" поражает своим размахом! Съемки велись в павильонах, в музеях, полях, лесах, прудах, нам даже пришлось выстроить фрагмент деревни, чтобы показать поместье Рыльского. И историческая, и современная части сериала получились невероятно насыщенными – солдаты и офицеры в исторической форме, погони, прыжки с балкона, тонущие автомобили, взрыв машины времени, атакующая кавалерия… Люди, которые становились случайными свидетелями, не верили, что мы снимаем комедию для ТНТ, потому что выглядело это как попытка переосмыслить "Войну и Мир". Но главное, что история получилась по настоящему увлекательной и смешной!"

"Гусар" - с 5 октября в 20.00 на ТНТ!