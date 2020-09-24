"Пока не болит, идти к врачу не надо". В Латвии от урологических болезней умирают более 1000 человек в год

Сентябрь – международный месяц урологии, когда во всем мире обращают внимание на профилактику, возможности лечения именно урологических болезней и информируют общество о новейших методах лечения.
В Латвии также сотням женщин и мужчин ежедневно доставляют проблемы урологические заболевания, и некоторые из них могут оказаться смертельными.
Данные центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что в период с 2010 до 2018 года из-за урологических болезней ежегодно лишались жизни примерно 1100 человек.
Особо суровую окраску этим фактам придает то, что сегодня доказано – своевременно выявленное, даже злокачественное урологическое заболевание можно успешно вылечить. К сожалению, жители Латвии по-прежнему не проводят регулярные проверки здоровья, возможно, думая, что "пока ничего не болит, идти к врачу не надо" или же в страхе перед настоящим диагнозом.
С 21 по 25 сентября, во время всемирной недели урологии, латвийские специалисты призвали задуматься и позаботиться о своем здоровье, возможно, не только во имя спасения своей жизни, но и для улучшения ее качества.
Как говорит уролог Карлис Мичулис, урологические заболевания не только представляют очень серьезную угрозу для здоровья человека, но и затрудняют его повседневную жизнь: "К урологическим болезням относятся не только такие злокачественные опухоли как рак простаты, яичек, мочевого пузыря и почек, но и болезни, которые делают повседневную жизнь человека очень неприятной – камни в почках и почечная недостаточность, недержание мочи и воспаления мочевых путей и др. Мужчины часто сталкиваются с увеличением или гиперплазией простаты, а также с эректильной дисфункцией.
К счастью, в последние годы видим, что люди чаще обращаются к специалистам и информированы о своем состоянии здоровья, однако это по-прежнему лишь небольшая часть общества".
Злокачественные опухоли
Наиболее частыми урологическими заболеваниями, от которых умирают люди, являются рак простаты, яичек, почек и мочевого пузыря. Все эти виды рака успешно лечатся, если только они были своевременно обнаружены. Однако следует понимать, что зачастую ощутимые признаки рака появляются только на последних стадиях болезни. Поэтому чрезвычайно важно проходить регулярные проверки здоровья.
Для этого не надо сразу отправляться к урологу. Достаточно раз в год сдавать анализ крови (в том числе мужчинам после достижения 40 лет делать тест PSA для диагностики риска рака простаты), проводить ультрасонографию брюшной полости, а также анализ мочи.
Эти безболезненные процедуры помогают своевременно выявить болезнь, обращаться к урологу надо только тогда, если анализы или обследования выявят какую-нибудь проблему.
Известно, что наименее охотно посещают врачей именно мужчины, – исследования показывают, что в 2018 году посещали уролога только 7% латвийских мужчин в возрасте риска онкологических заболеваний. Поэтому Карлис Мичулис призывает и представительниц прекрасного пола позаботиться о своих мужчинах: "Мужчинам чаще всего необходима мотивация. Поэтому призываю и подруг, и жен, и матерей, и дочерей время от времени спрашивать своих близких мужчин – когда Ты в последний раз проходил проверку здоровья? Когда Ты последний раз сдавал тест PSA или ходил на ультрасонографию? Мне важно, чтобы Ты был здоров и чувствовал себя хорошо!".
Уролог не кусается
К сожалению, в современном обществе все еще существуют предубеждения в отношении урологов. И они встречаются как среди мужчин, так и среди женщин.
В действительности же посещение уролога всегда начинается с беседы и оценки анализов, а обследования проводятся только в случае необходимости. Между тем забота о себе и своем здоровье является серьезным признаком мужественности.
Карлис Мичулис в свою очередь упоминает, что самой большой ошибкой женщин является восприятие уролога только как мужского доктора: "Да, некоторые урологические заболевания характерны только для мужчин, например, рак простаты и яичек или эректильная дисфункция. Но все же никто из нас, в том числе и женщины, не защищены от рака мочевого пузыря или почек, камней в почках, воспалений мочевых путей или многих других неприятных проблем, в решении которых может помочь только уролог. Если женщины стесняются посещать уролога-мужчину, то в Латвии есть и женщины, которые являются прекрасными представительницами этой профессии и специализируются именно в женской урологии".
Ключ к успеху – коммуникация
Уролог Карлис Мичулис подчеркивает, что чрезвычайно важно сотрудничество между врачом и пациентом, и пациент должен быть заинтересован в процессе лечения. Это необходимо не только для того, чтобы подобрать лечение в соответствии с потребностями и образом жизни конкретного пациента, но и для того, чтобы проинформировать пациента о результатах и возможных рисках. Только при взаимодействии профессионализма врача и вовлеченности пациента можно достичь наилучших результатов лечения.
Др.Мичулис рекомендует также не скрывать свою болезнь от близких: "Людям свойственна тенденция скрывать свою болезнь, потому что они ее стесняются или не хотят чувствовать себя слабыми. В случае любого заболевания человеку важна поддержка близких, чтобы лучше переносить не только физическую боль, но и эмоциональные переживания.
Поэтому важно информировать своих членов семьи о потенциальных рисках, чтобы они в будущем своевременно позаботились о своем здоровье".
Здоровый образ жизни не только защищает, но и лечит
Как упоминает доктор Мичулис, здоровый образ жизни важен не только для того, чтобы избежать заболевания, но и для скорейшего выздоровления во время болезни: "Данные исследований показывают, что регулярные физические занятия, к примеру, снижают риск заболевания раком почек на 23%. Здоровый образ жизни влияет не только на опухоли, но и на общее состояние здоровья пациента. Многие мужчины не сознают этого, но питание, спорт и отказ от вредных привычек на 60% снижают риск эректильной дисфункции.
К тому же – если человек уже болен любой формой рака, то именно тренировки на выносливость и силовые тренировки помогают уменьшить слабость, плохое самочувствие и другие побочные явления, которые испытывает пациент в процессе лечения. Поэтому я призываю каждого – как мужчин, так и женщин – позаботиться о себе и своем здоровье! Будьте активными, проводите регулярные проверки здоровья и не бойтесь обратиться за помощью!".
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!