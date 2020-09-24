"Пока не болит, идти к врачу не надо". В Латвии от урологических болезней умирают более 1000 человек в год

Уролог не кусается

К сожалению, в современном обществе все еще существуют предубеждения в отношении урологов. И они встречаются как среди мужчин, так и среди женщин.

Мужчинам кажется, что к врачу ходят только "хлюпики", особенно если у тебя ничего не болит. В свою очередь после посещения уролога может случиться, что Ты лишишься своей мужественности.

В действительности же посещение уролога всегда начинается с беседы и оценки анализов, а обследования проводятся только в случае необходимости. Между тем забота о себе и своем здоровье является серьезным признаком мужественности.

Карлис Мичулис в свою очередь упоминает, что самой большой ошибкой женщин является восприятие уролога только как мужского доктора: "Да, некоторые урологические заболевания характерны только для мужчин, например, рак простаты и яичек или эректильная дисфункция. Но все же никто из нас, в том числе и женщины, не защищены от рака мочевого пузыря или почек, камней в почках, воспалений мочевых путей или многих других неприятных проблем, в решении которых может помочь только уролог. Если женщины стесняются посещать уролога-мужчину, то в Латвии есть и женщины, которые являются прекрасными представительницами этой профессии и специализируются именно в женской урологии".

Ключ к успеху – коммуникация

Уролог Карлис Мичулис подчеркивает, что чрезвычайно важно сотрудничество между врачом и пациентом, и пациент должен быть заинтересован в процессе лечения. Это необходимо не только для того, чтобы подобрать лечение в соответствии с потребностями и образом жизни конкретного пациента, но и для того, чтобы проинформировать пациента о результатах и возможных рисках. Только при взаимодействии профессионализма врача и вовлеченности пациента можно достичь наилучших результатов лечения.

Др.Мичулис рекомендует также не скрывать свою болезнь от близких: "Людям свойственна тенденция скрывать свою болезнь, потому что они ее стесняются или не хотят чувствовать себя слабыми. В случае любого заболевания человеку важна поддержка близких, чтобы лучше переносить не только физическую боль, но и эмоциональные переживания.

Но нельзя также забывать – некоторые болезни могут быть и врожденными, а это значит, что они могут передаваться из поколения в поколение.

Поэтому важно информировать своих членов семьи о потенциальных рисках, чтобы они в будущем своевременно позаботились о своем здоровье".

Здоровый образ жизни не только защищает, но и лечит

Как упоминает доктор Мичулис, здоровый образ жизни важен не только для того, чтобы избежать заболевания, но и для скорейшего выздоровления во время болезни: "Данные исследований показывают, что регулярные физические занятия, к примеру, снижают риск заболевания раком почек на 23%. Здоровый образ жизни влияет не только на опухоли, но и на общее состояние здоровья пациента. Многие мужчины не сознают этого, но питание, спорт и отказ от вредных привычек на 60% снижают риск эректильной дисфункции.

К тому же – если человек уже болен любой формой рака, то именно тренировки на выносливость и силовые тренировки помогают уменьшить слабость, плохое самочувствие и другие побочные явления, которые испытывает пациент в процессе лечения. Поэтому я призываю каждого – как мужчин, так и женщин – позаботиться о себе и своем здоровье! Будьте активными, проводите регулярные проверки здоровья и не бойтесь обратиться за помощью!".