Нет, это не просто красиво. Почему за грибами следует ходить с корзинкой

Даниеле подчеркнула, что собирать грибы именно в корзинку - очень важно, так как это помогает грибам и дальше размножаться.

"Когда мы носим корзинку по лесу, споры грибов сыпятся наружу и разлетаются. Таким образом мы помогаем грибам размножаться", - пояснила миколог.

В целом, сбор грибов способствует их размножению, так как дает сигнал о том, что необходимо снова размножаться.

Миколог подчеркнула - то, что обычно мы называем грибом, на самом деле является лишь его временной репродуктивной частью, или плодовым телом. "Сам гриб [мицелий] находится в почве, древесине, опавших листьях, слое иголок или даже на отдельном листике или хвойном дереве", - рассказывает Даниеле.

Находящийся в почве мицелий представлен в виде тонких белых нитей (гифов) и напоминает большую паутину длиной в километры. Когда мицелию необходимо восстановиться, он выталкивает над землей плодовое тело со спорами, которое образует новую грибковую сеть.

"Если мы каким-то образом воздействуем на мицелий, повреждаем его, если мы забираем плод, подается сигнал - на этот раз мы не смогли размножиться, нам нужно распространять споры снова и снова", - поясняет миколог.