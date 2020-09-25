Пт, 25.09.2020
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Алдис Лиелюксис, бывший начальник Госполиции

Нет, это не просто красиво. Почему за грибами следует ходить с корзинкой

ФОТО: Demiahl/Pixabay

Почему грибы важно собирать в плетеную корзину, а не в полиэтиленовый мешок? Нет, не потому что так красивее для фотографий в социальных сетях. О причинах поступать именно так в передаче Pārtikas revidents на LTV рассказала член Латвийского общества микологов, миколог Латвийского Музея природы Инита Даниеле.

Даниеле подчеркнула, что собирать грибы именно в корзинку - очень важно, так как это помогает грибам и дальше размножаться.

"Когда мы носим корзинку по лесу, споры грибов сыпятся наружу и разлетаются. Таким образом мы помогаем грибам размножаться", - пояснила миколог.

В целом, сбор грибов способствует их размножению, так как дает сигнал о том, что необходимо снова размножаться.

Миколог подчеркнула - то, что обычно мы называем грибом, на самом деле является лишь его временной репродуктивной частью, или плодовым телом. "Сам гриб [мицелий] находится в почве, древесине, опавших листьях, слое иголок или даже на отдельном листике или хвойном дереве", - рассказывает Даниеле.

Находящийся в почве мицелий представлен в виде тонких белых нитей (гифов) и напоминает большую паутину длиной в километры. Когда мицелию необходимо восстановиться, он выталкивает над землей плодовое тело со спорами, которое образует новую грибковую сеть.

"Если мы каким-то образом воздействуем на мицелий, повреждаем его, если мы забираем плод, подается сигнал - на этот раз мы не смогли размножиться, нам нужно распространять споры снова и снова", - поясняет миколог.

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