Создана первая коллекция одежды высокой моды в сотрудничестве с Pornhub

"Космос сексуального удовольствия ограничен несколькими скучными и шовинистическими историями для мужчин. Больше нет! Порно не что-то только для мужчин, большинство женщин просто были ранее исключены из определения повествования", - сказано в соцсетях бренда.

Новая капсульная коллекция в сотрудничестве с Pornhub включает в себя пять различных стилей, которые были созданы в честь Herotica - мира, в котором женщина устанавливает диалог, нарратив и контролирует каждый миллиметр своего тела, меняя взгляд гетеросексуального мужчины.

В коллекции доступны спортивные костюмы, укороченные топики, куртки с капюшоном и платья.