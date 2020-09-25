Пт, 25.09.2020
Мне кажется, если в Европе раньше подозревали, что Путин с приветом, то теперь стали уверены. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

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Создана первая коллекция одежды высокой моды в сотрудничестве с Pornhub

Ilustratīvs attēls

ФОТО: unsplash.com

Берлинский бренд Namilia в сотрудничестве с актрисами порносайта Pornhub выпустил новую капсульную коллекцию одежды. 

"Космос сексуального удовольствия ограничен несколькими скучными и шовинистическими историями для мужчин. Больше нет! Порно не что-то только для мужчин, большинство женщин просто были ранее исключены из определения повествования", - сказано в соцсетях бренда. 

Новая капсульная коллекция в сотрудничестве с Pornhub включает в себя пять различных стилей, которые были созданы в честь Herotica - мира, в котором женщина устанавливает диалог, нарратив и контролирует каждый миллиметр своего тела, меняя взгляд гетеросексуального мужчины.

В коллекции доступны спортивные костюмы, укороченные топики, куртки с капюшоном и платья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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