Масло, семечки и мякоть, или Все о большой осенней ягоде - тыкве

Твердая оболочка тыквенных семечек содержит также лигнаны - фитоэстрогены (вещества, действие которых похоже на действие естественного гормона эстрогена). В лабораторном исследовании, проведенном Департаментом здоровья Кембриджа, сделан вывод, что семена тыквы содержат 539 мкг / 100 г фитоэстрогенов (Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008). Благоприятное воздействие фитоэстрогенов исследовано в связи с гормонозависимыми опухолями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, остеопорозом, симптомами менопаузы, ожирением и сахарным диабетом 2-го типа (Рижский университет им. Страдиня, научная конференция, 2015).

Масла - это продукты, богатые калориями, однако в небольших количествах масло из семян тыквы является важным для здоровья и уже давно используется как эликсир здоровья для профилактики различных болезней. Проведенные в последние годы в университете Перуджи (Италия) диетологические и фармакологические исследования подтвердили антибактериальные, антиоксидативные и противовоспалительные свойства масла из тыквенных семян, а также его благоприятное воздействие на здоровье, в том числе в случае гипертензии, сахарного диабета и рака (Chemical and Nutritional Characterization of Seed Oil from Cucurbita maxima L. (var. Berrettina) Pumpkin, 2018).