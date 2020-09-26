Масло, семечки и мякоть, или Все о большой осенней ягоде - тыкве

Твердая оболочка тыквенных семечек содержит также лигнаны - фитоэстрогены (вещества, действие которых похоже на действие естественного гормона эстрогена). В лабораторном исследовании, проведенном Департаментом здоровья Кембриджа, сделан вывод, что семена тыквы содержат 539 мкг / 100 г фитоэстрогенов (Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008). Благоприятное воздействие фитоэстрогенов исследовано в связи с гормонозависимыми опухолями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, остеопорозом, симптомами менопаузы, ожирением и сахарным диабетом 2-го типа (Рижский университет им. Страдиня, научная конференция, 2015).

Масло

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Масла - это продукты, богатые калориями, однако в небольших количествах масло из семян тыквы является важным для здоровья и уже давно используется как эликсир здоровья для профилактики различных болезней. Проведенные в последние годы в университете Перуджи (Италия) диетологические и фармакологические исследования подтвердили антибактериальные, антиоксидативные и противовоспалительные свойства масла из тыквенных семян, а также его благоприятное воздействие на здоровье, в том числе в случае гипертензии, сахарного диабета и рака (Chemical and Nutritional Characterization of Seed Oil from Cucurbita maxima L. (var. Berrettina) Pumpkin, 2018).

Масло семян тыквы в основном состоит из полиненасыщенных жирных кислот: в среднем 51 % линолевой кислоты (омега-6) и 3 % альфа-линоленовой кислоты (омега-3), которые благоприятно влияют на здоровье сердца и сосудов, помогают поддерживать здоровое кровяное давление и сильный иммунитет. Масло тыквенных семечек благоприятно влияет на функции печени, желчных путей, желудочно-кишечного тракта. Оно содержит селен и витамин Е, которые являются сильными антиоксидантами. Стоит помнить о том, что для жарки масло тыквенных семян не подходит, потому что при нагревании оно теряет пищевую ценность, двойные связи ненасыщенных жирных кислот под воздействием жара превращаются во вредные для здоровья свободные радикалы.

В одном исследовании (опубликовано в 2017 году в журнале International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research) наблюдались более 2000 мужчин, страдающих от доброкачественной гипертрофии простаты. Авторы исследования выяснили, что при употреблении в течение 12 недель 500–1000 мг масла тыквенных семян в капсулах в день показатели симптомов простаты уменьшились на 41,4 процента, а у более 96 процентов пациентов масло тыквенных семян существенно улучшило положение при дисфункции мочевого пузыря.

Сорта тыквы и их использование на кухне

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Одна тыква больше подходит для употребления в свежем виде, другая словно создана для приготовления супа или пюре, а еще одна - для выжимания сока. В род тыквы входят около сотни видов и более тысячи растений, и они различаются как цветом, так и формой. Покупатели в продовольственных супермаркетах по всей Латвии могут приобрести различные сорта тыквы - как традиционную оранжевую тыкву, так и не такую привычную ореховую, а также мускатную тыкву и другие различные сорта тыквы. Эксперт Mēness aptieka, специалист по питанию VCA Анита Баумане приглашает исследовать некоторые из них.

У масляной тыквы (Butternut) выраженный тыквенный вкус и запах. Масляную тыкву чаще всего используют для консервирования, готовя ее в сладком виде вместе с гвоздикой и цидонией, однако во время консервирования добавляется сахар, поэтому этим продуктом не стоит увлекаться.

Свежую масляную тыкву можно натереть и добавить в салат к моркови, яблокам, капусте, клюкве. Из масляной тыквы получается хорошее пюре и крем-суп. Нарезанная ломтиками, посыпанная пряностями и обжаренная масляная тыква будет хорошей альтернативой жареному картофелю.

У мускатной тыквы (c. Moschata) нет типичного вкуса тыквы. Эта тыква очень сочная, поэтому ее лучше всего использовать для выжимания сока, приготовления свежих салатов или консервирования.

Тыква-спагетти. Из нее можно получить довольно длинные тыквенные волокна, которые напоминают спагетти. Тыкву разрезают вдоль пополам, вынимают семечки, запекают и после этого из кожуры выскребают волокнистые «спагетти». Их обычно подают с томатным или мясным соусом. Надо помнить, что тыкву нельзя пережаривать - тогда волокна распадаются.

Ореховая тыква вкуснее всего в свежем виде, однако хорошо подойдет и для приготовления пюре. Оно получается ярко-желтым, не водянистым, приятной кремовой консистенции - идеальная приправа к мясным и рыбным блюдам. Особый плюс ореховой тыквы - она легко режется.