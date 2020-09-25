В Риге такси сбило пешехода. Пострадавший сам выбежал на дорогу

В четверг, 24 сентября, утром на улице Бривибас, напротив Видземского рынка, произошла серьезная авария. В ней пострадал мужчина, попавший под колеса такси, сообщает передача Degpunktā.
Однако очевидцы на месте происшествия рассказали, что в данной ситуации водитель не виноват, так как пешеход сам позаботился о столь болезненном исходе.
"Без видимой причины выбежал на дорогу и попал под машину, причем полетел довольно "красиво".
Я не могу объяснить его мотивы, но он сам выбежал на дорогу. Вызвали "скорую", помогли, дождались полицию. Он был в сознании, но не мог говорить. Травмы были довольно серьезные", - отмечает в передаче очевидец Андрей.
Поскольку авария произошла в самом центре города, медики прибыли на место в течение нескольких минут, а через мгновение пострадавший был доставлен в больницу.
"У него была эпилепсия, и он был пьян. Это произошло потому, что он был пьян. Он бегал по дороге". Так сказала женщина, которая была с ним", - говорит таксист Борис.
Поскольку мужчина в ДТП пострадал, все зафиксированные сотрудником полиции материалы попадут на стол следователей, которые в дальнейшей работе выяснят точные причины и обстоятельства происшествия.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!