Пт, 25.09.2020
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Алексей Навальный

В Риге такси сбило пешехода. Пострадавший сам выбежал на дорогу

ФОТО: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Degpunktā"

В четверг, 24 сентября, утром на улице Бривибас, напротив Видземского рынка, произошла серьезная авария. В ней пострадал мужчина, попавший под колеса такси, сообщает передача Degpunktā.

Однако очевидцы на месте происшествия рассказали, что в данной ситуации водитель не виноват, так как пешеход сам позаботился о столь болезненном исходе.

"Без видимой причины выбежал на дорогу и попал под машину, причем полетел довольно "красиво".

Я не могу объяснить его мотивы, но он сам выбежал на дорогу. Вызвали "скорую", помогли, дождались полицию. Он был в сознании, но не мог говорить. Травмы были довольно серьезные", - отмечает в передаче очевидец Андрей.

Поскольку авария произошла в самом центре города, медики прибыли на место в течение нескольких минут, а через мгновение пострадавший был доставлен в больницу.

"У него была эпилепсия, и он был пьян. Это произошло потому, что он был пьян. Он бегал по дороге". Так сказала женщина, которая была с ним", - говорит таксист Борис.

Поскольку мужчина в ДТП пострадал, все зафиксированные сотрудником полиции материалы попадут на стол следователей, которые в дальнейшей работе выяснят точные причины и обстоятельства происшествия.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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