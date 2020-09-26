Высокий уровень шума и протертые шины - за что CSDD аннулировало техосмотры на последнем рейде?

В четверг Управление безопасности дорожного движения (CSDD) и Государственная полиция провели очередной рейд, и в очередной раз нескольким транспортным средствам был аннулирован технический осмотр.
Среди мотоциклов главными причинами аннулирования были слишком высокий уровень шума, на который часто жалуются жители, и неправильно размещенные номерные знаки.
Одному из мотоциклистов дальнейшее участие в дорожном движении было запрещено фактически в последний момент, поскольку он ехал с критически изношенными шинами.
Также на последнем рейде должностные лица сняли с "трассы" дрифтовавший BMW.
Рейды организуются не для наказания, а для проверки технического состояния транспортных средств, участвующих в движении. В случае выявления нарушений и аннулирования техосмотра, его можно легко восстановить после устранения нарушений, указывает CSDD.
Видео: репортаж в программе Rīta panorāma
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