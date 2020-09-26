Главный инфекционист призвал остерегаться мероприятий с алкоголем в закрытых помещениях

Он подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы при скоплении людей в помещениях выполнялись требования дистанцирования и количества посетителей. Это же касается самодеятельных коллективов и спортивных мероприятий.

"Теперь, в отличие от весны, мы знаем, что самый высокий риск заражения напрямую связан с взаимными контактами людей - когда они находятся рядом друг с другом, разговаривают, вместе поют, чихают или кашляют, а риск заразиться от поверхностей, например, в магазинах или на рабочих местах - гораздо меньше", - сказал инфекционист.

В то же время он отметил, что существующие сейчас в Латвии ограничения на зарубежные поездки достаточно строги.

По словам Думписа, всеми силами надо стараться не мешать работе школ и деятельности предприятий, поскольку это обеспечивает детям качественное образование и социализацию, а экономике государства - стабильность. "Нужно по возможности стараться продолжать оказывать плановую медицинскую помощь, что чрезвычайно важно в условиях кризиса", - сказал представитель Минздрава.

Наиболее важно сейчас то, как люди соблюдают рекомендации о дистанцировании и мытье рук. "Всем, кто встречается с другими людьми, желательно установить приложение Apturi Covid", - рекомендует инфекционист.

Как сообщалось, Минздрав в настоящее время не планирует менять существующие ограничения, одновременно подчеркивая, что к их соблюдению нужно подходить ответственно.

В то же время Минздрав призывает работодателей по возможности вернуться к удаленной работе, а также подумать о других мерах предосторожности, например, чтобы работники не собирались вместе в помещениях общего пользования, а совещания проводились удаленно.

В Минздраве подчеркнули, что вместе с эпидемиологами ситуация тщательно анализируется, и в настоящее время распространение Covid-19 в Латвии контролируется. Это означает, что известны источники заражения людей, при этом большая часть случаев является завозной.