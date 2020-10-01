Взгляд из будущего

Мне всего 40 лет, и я не могу четко разглядеть мелкий шрифт... Ценники в магазине для меня целая проблема – порой не могу прочитать даже цену, а мне только 50... Заметил за собой, что непроизвольно отодвигаю лист, чтобы прочитать текст. Знакомо? И такой список житейских жалоб «после 40» можно продолжать и продолжать.

Увы, но большинство из нас после 40 лет сталкиваются с пресбиопией. Но не спешите паниковать. «Во-первых, надо уяснить, что, несмотря на столь грозное название, пресбиопия – это не заболевание, – рассказывает оптометрист, региональный представитель «Fielmann» Ирина Кезика, – а следствие натуральных физиологических процессов, которые все время происходят в нашем организме. Под пресбиопией мы понимаем возрастное изменение зрения, которого нам, к сожалению, никак не избежать».

ФОТО: Пресс-фото

Со временем диапазон расстояний нечеткого зрения увеличивается. Люди, которые ранее пользовались очками для дали, часто с возрастом вынуждены иметь и вторые очки для близи. У некоторых со временем появляются очки для чтения, для работы на компьютере, для вождения автомобиля, даже для посещения театра, например. То есть одновременно несколько пар очков, и не просто запасных, а необходимых 24 часа в сутки. Современная медицина предлагает очень эффективное и комфортное решение этой проблемы – это прогрессивные очки, которые могут нам заменить сразу несколько пар обычных очков. Однако, как показывает исследование «Essilor Group», в Латвии лишь 6% людей старше 40 лет носят прогрессивные очки, в то время как в странах ЕС эта цифра достигает более 30%.

Французский оптик и инженер Бернард Майнтеназ произвел революцию в офтальмологии: он изобрел первые прогрессивные очки Varilux, которые облегчили жизнь миллионам людей, сталкивающихся с возрастным изменением зрения.

Однозначное преимущество линз подобного типа заключается в их удобстве. Дело в том, что оптическая сила очков, которые предназначены для чтения, отличается от таковой для очков, необходимых для расстояния, например, в метр и более. Поэтому людям часто приходится иметь в своем распоряжении сразу несколько пар очков, что, разумеется, неудобно. Но прогрессивные линзы универсальны, потому что у них имеются зоны, которые предназначены для разных расстояний.

ФОТО: Пресс-фото

Верхняя часть очков имеет зону, приспособленную для зрения на расстояние. По мере того как мы опускаем наш взгляд ниже, мы попадаем в среднюю зону, которая сконструирована для того, чтобы смотреть на компьютер. Когда мы опускаем глаза вниз, мы входим в зону чтения. Эти различные зоны взаимосвязаны так называемым коридором прогресса, который обеспечивает мягкий переход диоптрий из верхней зоны в нижнюю. При этом визуально граница между этими зонами не заметна, поэтому они ничем не отличаются от обычных очков с одной зоной.

Но незаметна она лишь со стороны – сам человек может переводить взгляд с близкого объекта на отдаленный и наоборот, не чувствуя излишних скачков, которые могут являться причиной дискомфорта. При этом ассортимент линз прогрессивных очков очень разнообразен. Они могут быть пластиковыми, минеральными, прозрачными, фотохромными, поляризованными. Прогрессивные линзы могут быть окрашены.

«Большой скачок в офтальмологии был сделан благодаря точности замеров зрения пациента и уникальной точности при производстве прогрессивных линз, – отмечает оптометрист Ирина Кезика. – При процедуре осмотра пациент рассказывает специалисту, для каких целей ему необходимы прогрессивные очки. Кто-то больше времени проводит за компьютером, кто-то – за рулем, кто-то – с текстами. Поэтому подбор осуществляется по индивидуальным показателям и роду деятельности. Такой точечный подход дает потрясающий эффект, который оценили жители стран Европы...»

Один из главных мифов, который преследует прогрессивные очки – это их стоимость. «Не могу согласиться, что такая технология недоступна для большинства жителей Латвии, – рассказывает Ирина Кезика. – Наоборот, прогрессивные очки не только значительно упрощают нам жизнь, но и позволяют сэкономить. Посчитайте, ведь если вам придется приобретать несколько пар очков, к примеру, для вождения и чтения, то прогрессивные очки в этом случае – наиболее экономичный выбор...»