Большой секрет конклава: чем кормят кардиналов, выбирающих нового папу

Контроль за продуктами был жестким: не допускалось ничего, в чем можно спрятать записку. Никаких закрытых пирогов, никаких целых кур. Вино и вода — только в прозрачной посуде. Тканевые салфетки разворачивались и тщательно осматривались. Это не только обеспечивало полную изоляцию кардиналов, но и снижало риск отравления — в конце концов, всегда, а во времена Ренессанса особенно, папа римский был крайне влиятельной политической фигурой.

Несмотря на ограничения, кардиналы, судя по описанию Скаппи, питались неплохо. Подавались салаты, фрукты, мясная нарезка, вино и свежая вода. Условия проживания, которые описывал Скаппи, были комфортными: в каждой келье были кровать, стол, вешалка, два стула, ночной горшок и сосуд с крышкой, а также другие предметы. Если не считать тотального контроля, участие в конклаве во времена Ренессанса не было чем-то тяжелым.

Во время предстоящего конклава, который начнется 7 мая, кардиналы, как обычно, будут жить в Доме святой Марфы, пристройке к собору Святого Петра. Готовить кардиналам будут монахини. Блюда будут простыми, характерными для региона Лацио, где находится Ватикан, и соседнего Абруццо: минестроне, спагетти, арростичини (шашлык из баранины) и отварные овощи. Несколько скромнее, чем во времена Ренессанса, но суть та же: процесс строго контролируется, чтобы исключить утечку информации.

В фильме «Конклав» одна из первых сцен на кухне показывает монахинь, которые варят целых кур для бульона: скромная, совсем не роскошная еда. Но важно не это, а символизм: современная Католическая церковь — особенно после понтификата Папы Франциска — стремится транслировать образ простоты и скромности. Опасения насчет тайных посланий в курином мясе ушли в прошлое. Теперь основной угрозой считаются электронные устройства, и это неоднократно показывается и в фильме.