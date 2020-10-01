Зри в корень: опасные мифы о зрении

«Итоги исследования показали, что многие жители Латвии в вопросах, связанных со здоровьем глаз, по-прежнему пребывают в плену навязчивых мифов, – рассказывает оптометрист, региональный представитель «Fielmann» Ирина Кезика. – Начиная с того, что очки исправляют зрение, и заканчивая тем, что можно избежать возрастных изменений зрения. Поэтому социальная кампания начинается с главного призыва ко всем жителям Латвии: постоянно проверяйте свое зрение».

Глаза, как и любые другие органы нашего тела, требуют бережного отношения. Для того, чтобы зрение оставалось хорошим долгие годы, нужно тщательно следить за их состоянием. Проверять зрение необходимо не реже одного раза в год. «Конечно, мы в курсе, что визита к офтальмологу можно ждать месяц, а стоимость консультации в частных клиниках доходит до 50 евро, – поясняет Ирина Кезика. – Но есть удобное решение этой проблемы. Найдите ближайшую оптику на сайте www.laiksredzet.lv и приходите на бесплатную проверку зрения. Надо понимать, что как можно раньше выявленная патология обеспечит эффективное и адекватное лечение».

С возрастом в человеческом организме происходит множество изменений: еще практически никому не удалось избежать седины и морщинок. Также большинство сталкивается с падением остроты зрения на близком расстоянии, что проявляется как следствие невозможности полностью сфокусировать взгляд вблизи. Вместе с тем, по данным исследования, только 5% жителей Латвии старше 40 лет знают, что такое пресбиопия и какие натуральные изменения со зрением происходят с возрастом. Какие же главные симптомы пресбиопии? Во-первых, текст, который вы читаете, становится яснее, если его отодвинуть подальше по сравнению с вашим обычным расстоянием для чтения. Также при работе на близком расстоянии вам начинает не хватать света и вы плохо видите.

«Миф заключается в том, что пресбиопия – это заболевание, – рассказывает Ирина Кезика. – Нет. Это явление – следствие натуральных физиологических процессов, которые все время происходят в нашем организме. Увы, но никто из нас этого не сможет избежать. С возрастом эластичность хрусталика глаза уменьшается, его способность менять форму и тем самым фокусироваться на близком расстоянии снижается. Но есть эффективное решение проблемы – прогрессивные очки. Они имеют линзы, которые обеспечивают хорошее зрение на различных расстояниях».

Однако, как показывает исследование, в Латвии лишь 6% людей старше 40 лет носят прогрессивные очки, в то время как в странах ЕС эта цифра достигает более 30%.

60 лет назад оптик и инженер Бернард Майнтеназ произвел революцию в офтальмологии: он изобрел первые прогрессивные очки Varilux, которые облегчили жизнь миллионам людей, сталкивающихся с возрастным изменением зрения.

В чем же их суть? Прогрессивные линзы разделены на три зоны. Внизу находится зона для рассмотрения объектов на ближних расстояниях, посередине линза рассчитана на средние расстояния, а в самом верху есть участок для рассмотрения предметов вдали. Таким образом, прогрессивные очки заменяют несколько пар очков для дальних, средних расстояний или для чтения.

«Прогрессивные очки в Латвии также преследуют несколько мифов, – объясняет оптометрист. – Во-первых, что они дорогие. Нет, это уже давно не так. Современные технологии сделали их доступными для всех слоев населения. Второй миф – к ним надо долго привыкать. Нет, это тоже заблуждение. Новые технологии позволяют очень точно замерять показатели зрения и производить линзы с совершенно точными значениями».