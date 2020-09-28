В Зилупе из окна третьего этажа выпала девушка

ЧП произошло в четверг, 24 сентября, незадолго до полуночи. Предположительно, девушка 2002 года рождения села на подоконник и потеряла равновесие.

Пострадавшая была доставлена в больницу с возможным переломом в поясничном отделе позвоночника.

Полиция начала расследование случившегося.