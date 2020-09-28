Пн, 28.09.2020
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Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава

В Зилупе из окна третьего этажа выпала девушка

ФОТО: pexels.com/Juan Pablo Serrano Arenas

​На прошлой неделе в Зилупе из окна третьего этажа выпала молодая девушка, сообщила представитель Управления Латгальского региона Госполиции Ласма Курсите.

ЧП произошло в четверг, 24 сентября, незадолго до полуночи. Предположительно, девушка 2002 года рождения села на подоконник и потеряла равновесие.

Пострадавшая была доставлена в больницу с возможным переломом в поясничном отделе позвоночника.

Полиция начала расследование случившегося.

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