Лера Кудрявцева о суде с Разиным, вырезанной фразе в адрес Ивлеевой и отношении Шепелева к Жанне Фриске

Суд с продюсером "Ласкового мая"

Мужчина заявил, что телеведущая познакомилась с первым супругом Сергеем Ленюком при сомнительных обстоятельствах: якобы Лера в то время была жрицей любви, а Ленюк - клиентом, который в нее влюбился. Кудрявцева подала на Андрея Разина в суд.

Ленюк являлся музыкантом группы Андрея Разина "Ласковый май". Выступая в родном городе Кудрявцевой, он якобы вызвал ее к себе. Телеведущая заявила, что продюсер намеренно придумывает скандальные истории о звездах, чтобы привлечь к себе внимание. Она также отмечает, что в последние годы от него отвернулись не только коллеги, но и поклонники.

"Разина не было, когда группа приезжала в Усть-Каменогорск. Он знать не мог, как мы познакомились. Сергей рассказывал, что на него давили, мол, зачем она тебе нужна, у тебя миллионы фанаток... На что он ответил: "Нет, я ее люблю. У нас будет семья", - признавалась Лера.

На сторону ведущей встали и экс-коллеги скандалиста - Сергей Ленюк и Юрий Шатунов. Они перестали общаться с Разиным, несмотря на то, что он - крестный их детей. Телеведущая весной подала на продюсера в суд, требуя денежной компенсации.

49-летняя Кудрявцева также сказала, что кроме гражданского иска хочет подготовить и уголовный. "Я знаю очень много вещей, которые он делал и делает. Он подставляет людей… Я не кровожадная, но пару годиков в тюрьме ему бы не помешало провести", - сказала Лера.

ФОТО: скриншот видео

Причина того, почему звезда прекратила терпеть нападки, в том, что Разин задел ее близких:

"Если бы он не задел маму и сына, я бы смотрела на него просто как на психически больного человека. Раньше он обо мне не помнил и знать не знал. А когда я стала известной, вдруг начал: "Она проститутка, Сергей купил ее за пять рублей…". Я вот это все читаю и думаю: "Что за бред?". Но он имел неосторожность сказать, что я родила ребенка не от Ленюка и бросила его в роддоме".

"Скандал" с Ивлеевой

Разговор также зашел и о том, что из телеэфира вырезали ее фразу в адрес Анастасии Ивлеевой, которую она произнесла во время вручения ТЭФИ.

Кудрявцева вручала приз в номинации "Лучшее развлекательное шоу прайм-тайма". Согласно словам Собчак, которая в тот момент была в зале, увидев, что жюри присудило победу Agentshow, которое ведет Ивлеева, Кудрявцева сказала "Конечно, я так много матом не ругаюсь". Этот момент вырезали из трансляции.

Лера объяснила. В настоящее время собственное поведение кажется ей глупым. "Это не обида, это несправедливость. ТЭФИ - это должно быть голосование людей за самые рейтинговые ток-шоу на нашем телевидении. Мое ток-шоу уже три года подряд самое рейтинговое по цифрам", - сказала Кудрявцева, подчеркнув, что "иногда может брякнуть, а потом пожалеть". Она отметила, что это скорее вопрос к академикам ТЭФИ, а не к Ивлеевой, и добавила, что сама Настя ей нравится.

Отношение Дмитрия Шепелева к Жанне Фриске

Кудрявцева призналась, что ненавидит журналиста Дмитрия Шепелева за "издевательства" над Жанной Фриске.

Собчак предложила Лере выбрать между двумя мужчинами того, кто кажется ей наиболее привлекательным. Когда перед Кудрявцевой оказались фото Шепелева и Андрея Разина, она начала нервно стучать рукой по дивану.

"Про кого знаешь, как говорила твоя предшественница на НТВ (Светлана) Курицына, более худшую тайну?" - спросила Ксения Анатольевна.

Лера сказала, что знает секреты Разина, но Собчак попросила поговорить о Шепелеве.

"Все знают одну сторону, а я знаю с другой, менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я ненавижу его после этого", - сказала Кудрявцева. Подробнее они не стали это обсуждать.

Выпуск "Осторожно, Собчак!" с Лерой Кудрявцевой