Covid-19: в школах Москвы продлят осенние каникулы

"По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул", - пишет Собянин.

В России обычно осенние каникулы в школах длятся неделю.

В России выявлено более 1,1 миллиона заболевших. 945 тысяч человек выздоровели, еще 20 тысяч человек умерли.