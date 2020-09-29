Covid-19: в школах Москвы продлят осенние каникулы

Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за ситуации с распространением Covid-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, сообщает "Медуза".
"По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул", - пишет Собянин.
В России обычно осенние каникулы в школах длятся неделю.
В России выявлено более 1,1 миллиона заболевших. 945 тысяч человек выздоровели, еще 20 тысяч человек умерли.
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