Вт, 29.09.2020
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Йорген Амдал, профессор морских технологий, о пробоине в корпусе парома "Эстония"

Covid-19: в школах Москвы продлят осенние каникулы

ФОТО: pixabay.com

Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за ситуации с распространением Covid-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, сообщает "Медуза".

"По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул", - пишет Собянин.

В России обычно осенние каникулы в школах длятся неделю.

В России выявлено более 1,1 миллиона заболевших. 945 тысяч человек выздоровели, еще 20 тысяч человек умерли.

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