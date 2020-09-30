В США российского хакера приговорили к семи годам тюрьмы

Никулин был задержан Чехией 5 октября 2016 года в сотрудничестве с ФБР. Он обвиняется в кибернападениях на американские интернет-порталы и кражу информации у таких предприятий как LinkedIn и Dropbox.

"Я считаю, что вы блестящий, очень умный парень. Я призываю вас применить свой талант в законной профессии и сделать что-нибудь хорошее в своей жизни вместо взлома компьютеров", - сказал судья Уильям Аслуп.

Судья указал, что, приговаривая к 88 месяцам тюрьмы, во внимание принимались почти четыре года, которые Никулин провел за решеткой в ожидании суда.

Он принял во внимание и то, что у Никулина в России есть десятилетняя дочь, и что у его матери серьезные проблемы со здоровьем, поэтому в случае столь длительного заключения они могут больше никогда и не увидеться.

Прокуратура требовала почти 12 лет тюрьмы. Он был признан виновным по девяти пунктам обвинения во взломе социальных сетей американских компаний. Никулин вину не признает.

Задержание Никулина было частью обширной кампании США с целью задержать известных российских хакеров и киберпреступников. На данный момент в разных странах задержаны более десяти значимых хакеров. Москва обвинила Вашингтон, что тот "охотится" на граждан России.

Бывший коллега Никулина во время допроса рассказал американским следователям, что Никулин в России был известен, очень богат, его называли "Путиным в мире хакеров".