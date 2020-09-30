Красочный сад серой осенью: как ухаживать за садом и украшать его в темные месяцы года

Золотая осень красива, но все же, когда листопад проходит, начинаются самые темные, сырые месяцы года и природа теряет яркие краски. Тем не менее, чистый, ухоженный сад с красочными акцентами цветов, кустарников или декоров, будет радовать глаз даже в самый пасмурный осенний день.
Какие работы нужно осуществлять в саду осенью и где найти яркость, когда цветы уже отцвели, напоминает специалист по растениям K Senukai в торговом центре Ozols Лина Спуре.
Осенью особенно важна гигиена сада
Осень - наиболее подходящее время для санитарной обрезки плодовых деревьев, ягодных кустов, декоративных кустов и роз - прежде всего нужно вырезать все больные, сухие и поврежденные веточки, а также повреждения коры, которые очень хорошо заметны.
"Все места срезов обязательно нужно обработать замазкой для ран или средством "Леран", имеющим дополнительные дезинфицирующие свойства, поскольку осенью погода чаще всего бывает дождливая и сырая, что способствует размножению бактерий и инфекций. В этом году были очень активны различные грибковые инфекции растений, поэтому важно обработать растения и почву фунгицидами. По той же причине гниющие листья в этом году не следует использовать в качестве компоста или мульчи, но, если возможно, сжечь их в металлической бочке, чтобы ничего от листьев не осталось в почве. Также нужно сжечь и остатки однолетних растений - обсушить в течение нескольких дней и тогда класть в костер", - советует Лина Спуре.
Чтобы сад был чистым и здоровым, траву также необходимо косить до тех пор, пока она еще растет, чтобы на зиму длина не превышала 10-15 сантиметров. Кроме этого, траву нужно тщательно очистить от гнилых плодов и опавших листьев.
Осенью также нужно выиграть последнюю в этом году битву с сорняками, которые особенно заметны после уборки урожая. "В это время года эффективными будут только механические средства - специальный удалитель сорняков или клещи, мотыга, вилы, лопата и, наконец, руки. Химические средства являются действенными только в теплое время, когда растения активно впитывают все вещества. Когда температура воздуха опускается ниже +5 градусов, химикаты уже не выполняют свою функцию, а когда листья опадают, растения их не впитывают", - поясняет Лина Спуре.
Сад до начала зимы должен получить питательные вещества
Когда почва очищена от остатков однолетних растений и сорняков, её можно подготовить к следующей весне. Прежде всего почву нужно обработать фунгицидами или медным купоросом. После этого рекомендуется проверить кислотность почвы, которая в Латвии быстро становится выше нормы. "Это можно сделать с помощью цифрового измерителя кислотности почвы, для покупки которого не требуется много средств, зато он пригодится Вам каждый год. Нормальный уровень pH составляет 5,5 - 6,5, а идеальный баланс - между 5,6 и 6. Если почва слишком кислая, в нее нужно добавить доломитовую муку или известь", - рассказывает специалист по растениям.
После этого почва готова к удобрению. Осенью рекомендуется использовать органические удобрения - навоз или компост. Отличным средством являются сидераты или зеленое удобрение - лучше всего выбрать белую горчицу, подходящую для любой почвы. Семена горчицы засевают и, когда растение достигает высоты примерно 20 сантиметров (или через 25-30 дней), скашивают и добавляют в почву.
Можно использовать и готовое осеннее удобрение, соблюдая указанные производителем пропорции. Но с минеральными удобрениями нужно соблюдать осторожность, особенно в том случае, если Вы используете доломитовую муку, которую не следует использовать вместе с суперфосфатом. Лина Спуре напоминает - к удобрениям относится старый, добрый принцип "меньше - значит лучше", и желательно осенью обходиться без минеральных удобрений.
Когда все ухожено, можно заняться красотой
Пока земля не замерзла, нужно выкопать цветы, которые будут зимовать в помещении, - георгины, канны и гладиолусы. Последние теплые дни - лучшее время для посадки весенних цветов - нарциссов, крокусов, ирисов, декоративных луковичных растений (тюльпаны лучше сажать позже, за 2-3 недели до заморозков), а также зимнего лука и чеснока, роз, клубники, черной смородины, крыжовника, кустовой черники, плодовых деревьев.
И, конечно, самое время подумать о том, как будет выглядеть Ваш сад, когда отцветет последний цветок бабьего лета. "В Латвии отлично зимуют многолетние цветы, которые красиво цветут и осенью. Одни из самых популярных - хризантемы. Мелкоцветные хризантемы обычно бывают более ароматными, а крупноцветные - более красивыми. Остается только выбрать красоту, приятную для глаз или для носа, и не забыть замульчировать цветы и слегка прикрыть их на время заморозков. Очень красивы осенние анемоны, которые цветут нежными бело-розовыми цветками. Многолетние астры начинают цвести во второй половине лета и остаются в цвету до начала заморозков. Прекрасно выглядит обычный вереск, сохраняющий свой декоративный вид и зимой - возможно, не такой яркий, но достаточно красивый. Очень интересная разновидность вереска - эрика, которая выглядит намного роскошнее, но она так хорошо не переносит зиму и в холодное время её лучше поместить в теплицу. Очень эффектны также различные декоративные злаковые травы, но их нужно сажать таким образом, чтобы им было где разрастись. Особенно яркий акцент саду придает красноватый или оранжевый барбарис. И нередко мы забываем, что отличный осенний акцент также создают розы - розы флорибунда, вьющиеся розы, почвопокровные розы, которые цветут даже очень поздней осенью. Только чайно-гибридные розы не подходят для этой цели", - рассказывает Лина Спуре.
Если не нравится голая земля, хорошим решением будет вереск, хризантемы или эрика в горшочках, которые можно выставить на открытом месте и по необходимости переставить. Ими можно также украсить балконные ящики или отдельно стоящие цветочные горшки. В ожидании Рождества уже заранее можно приобрести тую или декоративную сосну, которая в темное время будет радовать Вас гирляндами из лампочек на ветвях, а после этого может стать отличным дополнением к живой изгороди. А высушенные в дегидраторе листья и цветы отлично дополнят осенние композиции. Положенная в корзинку тыква с вереском и сухими, ярко-желтыми осенними листьями будет радовать Вас до самого Рождества.
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