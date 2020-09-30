Красочный сад серой осенью: как ухаживать за садом и украшать его в темные месяцы года

Какие работы нужно осуществлять в саду осенью и где найти яркость, когда цветы уже отцвели, напоминает специалист по растениям K Senukai в торговом центре Ozols Лина Спуре.

Осенью особенно важна гигиена сада

Осень - наиболее подходящее время для санитарной обрезки плодовых деревьев, ягодных кустов, декоративных кустов и роз - прежде всего нужно вырезать все больные, сухие и поврежденные веточки, а также повреждения коры, которые очень хорошо заметны.

"Все места срезов обязательно нужно обработать замазкой для ран или средством "Леран", имеющим дополнительные дезинфицирующие свойства, поскольку осенью погода чаще всего бывает дождливая и сырая, что способствует размножению бактерий и инфекций. В этом году были очень активны различные грибковые инфекции растений, поэтому важно обработать растения и почву фунгицидами. По той же причине гниющие листья в этом году не следует использовать в качестве компоста или мульчи, но, если возможно, сжечь их в металлической бочке, чтобы ничего от листьев не осталось в почве. Также нужно сжечь и остатки однолетних растений - обсушить в течение нескольких дней и тогда класть в костер", - советует Лина Спуре.

Чтобы сад был чистым и здоровым, траву также необходимо косить до тех пор, пока она еще растет, чтобы на зиму длина не превышала 10-15 сантиметров. Кроме этого, траву нужно тщательно очистить от гнилых плодов и опавших листьев.

Осенью также нужно выиграть последнюю в этом году битву с сорняками, которые особенно заметны после уборки урожая. "В это время года эффективными будут только механические средства - специальный удалитель сорняков или клещи, мотыга, вилы, лопата и, наконец, руки. Химические средства являются действенными только в теплое время, когда растения активно впитывают все вещества. Когда температура воздуха опускается ниже +5 градусов, химикаты уже не выполняют свою функцию, а когда листья опадают, растения их не впитывают", - поясняет Лина Спуре.

Сад до начала зимы должен получить питательные вещества

Когда почва очищена от остатков однолетних растений и сорняков, её можно подготовить к следующей весне. Прежде всего почву нужно обработать фунгицидами или медным купоросом. После этого рекомендуется проверить кислотность почвы, которая в Латвии быстро становится выше нормы. "Это можно сделать с помощью цифрового измерителя кислотности почвы, для покупки которого не требуется много средств, зато он пригодится Вам каждый год. Нормальный уровень pH составляет 5,5 - 6,5, а идеальный баланс - между 5,6 и 6. Если почва слишком кислая, в нее нужно добавить доломитовую муку или известь", - рассказывает специалист по растениям.