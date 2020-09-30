Фракции четырех политических сил в Рижской думе подписали коалиционный договор

В коалицию вошли объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия (НКП), список Национального объединения и Латвийского объединения регионов (НО/ЛОР) и объединение партий "Новое Единство".

Партнеры договорились, что должность мэра займет Мартиньш Стакис ("Для развития/Зa!"/"Прогрессивные"), и у него будут три заместителя, представляющих остальные коалиционные партии.

"Для развития/Зa!"/"Прогрессивные" будет руководить комитетом по финансовым и административным делам, комитетом по культуре и спорту, комитетом по жилищным вопросам и окружающей среде, комитетом по социальным вопросам. "Новое Единство" возглавит комитет развития города и комитет по делам транспорта и сообщения, НО/ЛОР - комитет городской собственности, а НКП - комитет по вопросам безопасности, порядка и борьбы с коррупцией.

Договор о сотрудничестве предусматривает, что партнеры в общении между собой будут соблюдать общепринятые этические нормы - взаимоуважение, доверие, коллегиальность и добросовестность. Те же принципы коалиция будет соблюдать в отношениях с обществом, СМИ и оппозицией.

Партнеры по коалиции возьмут на себя солидарную ответственность за то, чтобы решения думы были исчерпывающими, открытыми, рациональными и обоснованными для общества и СМИ.

Для содействия сотрудничеству между коалиционными партиями создан совет, в который войдут председатель Рижской думы, три его заместителя и по два представителя каждой фракции. Совет будет рассматривать вопросы повестки думы и вопросы, рассмотрения которых потребовал председатель думы либо один из партнеров по коалиции. Совет будет собираться перед каждым заседанием Рижской думы.

Параллельно совету по сотрудничеству коалиционных фракций будет действовать совет фракций, в который войдут и представители оппозиционных партий.