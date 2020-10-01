Жители Латвии начали внимательнее относиться к первым симптомам простуды

Такие выводы были сделаны после сравнения результатов продаж в категориях средств от простуды и для укрепления иммунитета в аптеках BENU в сентябре этого года и прошлого года.

Если проанализировать и сравнить данные продаж за первую половину сентября этого года и за аналогичный период прошлого года, то мы видим существенный прирост в категории средств для укрепления иммунитета - 25%. Столь же значительный прирост наблюдается и в категории средств для носа и от насморка - на 26%. Это указывает на то, что жители заботятся о своевременном укреплении иммунитета и более ответственно относятся к лечению первых простудных симптомов.

Одновременно в категории средств от простуды, если сравнить с данными за аналогичный период прошлого года, наблюдается снижение на 10% у комплексных средств от простуды, в то же время в категории средств от кашля снижение составляет даже 14%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в этом сезоне жители намного активнее занялись именно профилактикой простуды и вирусов, что в целом является очень положительной тенденцией.

"Анализируя данные как по ежедневному обслуживанию клиентов, так и по продажам, мы ясно видим, что изменились привычки людей и их отношение к возможному заболеванию. Раньше люди чаще приходили в аптеку с уже выраженными простудными симптомами, пытаясь уменьшить или предотвратить их с помощью комплексных противопростудных средств. В этом году мы видим другую тенденцию - люди уже изначально стремятся избежать заболевания, принимая различные средства для укрепления иммунитета. При этом мы наблюдаем еще одну положительную тенденцию - более серьезное отношение к первым симптомам простуды, или насморку. Наибольший прирост наблюдается в категории средств для носа, в то же время в категории средств от кашля наблюдается самый больший спад. Если своевременно начать лечение такого первого признака простуды, как насморк, то снижается вероятность появления последующих симптомов, например, кашля, - делает вывод директор BENU Aptieka Анете Рожкална. - В то же время сохраняется спрос на лицевые маски и средства для дезинфекции рук, поэтому мы можем сделать вывод о том, что люди ответственно подходят к ограничению распространения Covid-19".

"Укрепление иммунитета должно стать одной из важнейших мер для профилактики простуды и других болезней, что особенно актуально сейчас, с наступлением осени и сезона простуд и вирусов. Сейчас мы можем сделать вывод о том, что принятые этой весной меры предосторожности многому научили людей также в сфере общей профилактики вирусных и простудных заболеваний. Положительно то, что жители более ответственно относятся к первым симптомам простуды, что уменьшает дальнейшее распространение вирусов. К тому же, если лечение начинается как можно раньше, то это облегчает процесс выздоровления, - подчеркивает фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня. - Важно также помнить о том, что существует риск заражения окружающих, поэтому при появлении симптомов простуды следуют оставаться дома и не ходить на работу, не посещать другие общественные места".