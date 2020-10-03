Россия не уйдет из Сирии. Эксперты об итогах пяти лет военной операции

30 сентября 2015 года Россия объявила о военной операции в Сирии, целью которой президент Владимир Путин назвал борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Это стало самой масштабной и длительной операцией российских военных вдали от границ РФ с момента распада СССР. Изначально было объявлено только о применении авиации для поддержки сирийской армии. Наземные силы были задействованы в меньшем объеме - в виде спецназа, и - под конец кампании - военной полиции. Также были сообщения о частных полувоенных структурах, в частности, ЧВК Вагнера. Опрошенные DW эксперты считают, что Москве удалось достичь основных целей в Сирии, хотя в их оценке они расходятся.

Победа над ИГ и сохранение Асада у власти

Григорий Лукьянов, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве считает, что главной целью операции в Сирии была борьба с терроризмом, как об этом заявил президент Путин, и эта цель достигнута. "Это победа над ИГ", - говорит Лукьянов. Он сравнивает помощь, которую Россия оказала Сирии, с поддержкой США Ираку: "Был остановлен проект, который ставил под сомнение все госграницы в регионе".

Кроме того, Лукьянов отметил, что без российского участия в Сирии "не было бы такого государства, и не было бы президента Башара Асада во главе этого государства". Началу российской операции предшествовало обращение Асада за помощью. При этом Лукьянов отмечает, что быстро закончить войну Москве не удалось.

Эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Маркус Кайм (Markus Kaim) также считает, что Россия достигла в Сирии поставленных целей, но сами эти цели он видит по-другому. "Первой целью было возвращение России на Ближний Восток, откуда она ушла в качестве влиятельной силы после распада СССР. Сейчас Россия вернулась, и мы видим это не только в Сирии, но и в Ливии - без России не обойтись".

Второй целью Кайм называет предотвращение того, что в России, по его словам, воспринимается как "нелегитимная революция по соседству" - попытка вооруженной оппозиции свергнуть Асада. Россия помогла пресечь эту попытку, констатирует Кайм, напоминая, что осенью 2015 правительство Сирии стояло на грани военного поражения: "Мы ожидали падения режима в течение нескольких недель".

Наконец, третья цель, которой, по мнению немецкого эксперта, Россия добилась в Сирии, - доказать, что она "способна проводить военные операции по типу экспедиций", то есть вдали от своей территории. "Были успешно протестированы многие новые военные системы", - отмечает Кайм. Российское руководство не раз заявляло, что в Сирии испытывают современное оружие. Среди прочего известно, что там был опробован новый танк Т-14 "Армата"и новые системы для военной авиации.

Дипломатические дивиденды военной кампании