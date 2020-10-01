PrivatBank перестанет обслуживать платежные карты и оказывать ряд других услуг

В соответствии с новой стратегией развития банк продолжит предоставлять клиентам только кредитные и депозитные услуги, с 1 февраля 2021 года прекратив обслуживание платежных карт и другие повседневные услуги.

В банке отметили, что действие платежных карт PrivatBank будет обеспечена до 31 января 2021 года.

PrivatBank призывает клиентов следить за предоставляемой банком информацией и своевременно открыть счет в другом кредитном учреждении для получения повседневных услуг.

"Рынок финансовых услуг в Латвии очень насыщен - если сравнить количество кредитных учреждений на душу населения, в Латвии оно относительно высоко. Поэтому для устойчивого развития банк должен найти свою нишу услуг, в которой он может быть конкурентоспособным", - заявил член правления банка Матис Криштобанс.

Он отметил, что кредитные услуги всегда были сильной стороной PrivatBank, поэтому банк планирует и дальше развивать их. В сфере вкладов банк видит потенциал для обслуживания не только местных клиентов, но и клиентов из других стран Европейского союза.

По данным Ассоциации финансовой отрасли, в конце июня этого года у PrivatBank был 24 901 клиент, в том числе 22 526 физических и 2375 юридических лиц. В интернет-банке PrivatBank было зарегистрировано 8 825 пользователей. К концу июня 2020 года банк выдал 19 545 платежных карт и установил 10 банкоматов.

Как сообщалось, в первом полугодии этого года убытки PrivatBank составили 2,833 млн евро, что в четыре раза больше, чем за соответствующий период 2019 года.