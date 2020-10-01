Даугавпилсский университет переходит на дистанционное обучение

Распоряжением ректора университета Ирены Кокиной постановлено, что с сегодняшнего дня по 18 октября реализация учебного процесса в университете будет происходить с помощью дистанционных форм обучения.

Административный персонал вуза также должен будет выполнять свои функции удаленно.