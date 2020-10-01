Чт, 1.10.2020
Нам нужно научиться делать следующий шаг в объединении сил, чтобы совместно справиться с вызовами, которые представляют из себя Китай и Россия. Если отдельные страны будут пытаться решать эти проблемы в одиночку, я уверен, что они потерпят неудачу, как это случалось ранее. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Даугавпилсский университет переходит на дистанционное обучение

Даугавпилсский университет

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Принимая во внимание рост заболеваемости Covid-19 в городе, Даугавпилсский университет на время переходит на дистанционное обучение, сообщили агентству LETA в высшем учебном заведении.

Распоряжением ректора университета Ирены Кокиной постановлено, что с сегодняшнего дня по 18 октября реализация учебного процесса в университете будет происходить с помощью дистанционных форм обучения.

Административный персонал вуза также должен будет выполнять свои функции удаленно.

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