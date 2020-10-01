Даугавпилсский университет переходит на дистанционное обучение

Принимая во внимание рост заболеваемости Covid-19 в городе, Даугавпилсский университет на время переходит на дистанционное обучение, сообщили агентству LETA в высшем учебном заведении.
Распоряжением ректора университета Ирены Кокиной постановлено, что с сегодняшнего дня по 18 октября реализация учебного процесса в университете будет происходить с помощью дистанционных форм обучения.
Административный персонал вуза также должен будет выполнять свои функции удаленно.
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