Сб, 3.10.2020
В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию. Ирина Славина - российский журналист, совершившая акт самосожжения у здания нижегородского МВД
Ирина Славина - российский журналист, совершившая акт самосожжения у здания нижегородского МВД
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"Пока моя мама горела заживо, вы молчали". Дочь Ирины Славиной вышла на одиночный пикет

ФОТО: twitter.com/novaya_gazeta/status

Дочь главного редактора KozaPress Ирины Славиной Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.

"Новая Газета" в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео, на котором Маргарита в руках держит плакат с надписью "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".

Ранее сообщалось, что 2 октября главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов женщина скончалась на месте.

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