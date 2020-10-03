"Пока моя мама горела заживо, вы молчали". Дочь Ирины Славиной вышла на одиночный пикет

"Новая Газета" в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео, на котором Маргарита в руках держит плакат с надписью "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".

Дочь Ирины Славиной Маргарита встала с пикетом в центре города на улице Большая Покровская. Она держит плакат «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».



Видео: Татьяна Васильчук / «Новая» pic.twitter.com/76Tc3EaKY7 — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 3, 2020

Ранее сообщалось, что 2 октября главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов женщина скончалась на месте.