Иммунолог о том, как защитить себя во время особой активности вирусов

Защита организма от микробов и вызываемых ими инфекций является главной функцией иммунной системы человека. Микробы находятся повсюду - и вокруг нас, и внутри нашего организма, главным образом, в кишечнике и на коже. Это нормальная микрофлора организма. Многие представители нормальной микрофлоры воздействуют на нас положительно, поскольку способствуют постоянной стимуляции иммунной системы и выработке защитных веществ. Иммунная система обеспечивает баланс между микробами в человеческом теле и в окружающей среде, и помогает человеку выжить в мире, населенном микроорганизмами. Если иммунная система ослабевает, то находящиеся в организме микробы начинают размножаться и вызывают заболевание - инфекцию. В окружающей среде также присутствуют патогенные (болезнетворные) микробы, которые заразны и для других индивидов.

О том, как укрепить свою иммунную систему, рассказывает иммунолог Университетской клинической больницы им. П.Страдиня Инесе Михайлова. А персональный тренер MyFitness Мадарс Фридманис рекомендует физические упражнения, наиболее эффективные для повышения иммунитета.

"Иммунная система имеет бесчисленное множество защитных механизмов, которые действуют на нескольких уровнях и последовательно, один за другим, обеспечивая взаимозаменяемость различных иммунных механизмов. - Говорит иммунолог Михайлова. - Фактически все клетки организма работают как механизм иммунной защиты. Например, микроб не может проникнуть в организм через здоровую кожу или сквозь слизистые оболочки. Преодолевая этот защитный барьер, микроб сталкивается с антибактериальными веществами, которые развиваются на слизистых оболочках. Устранить микробов помогают кашель, чихание, слизь, различные выделения (секреты) - микроорганизмы погибают в кислой среде желудка. Когда микробы размножаются, на них нападают белые кровяные тельца, которые называются нейтрофилами (нейтрофильными лейкоцитами). Они быстро направляются к воспалению или пути размножения микробов, и фагоцитируют (буквально - "поедают") последних.

В свою очередь, вирусы блокируются биологически активными веществами - интерферонами; это белки, которые вырабатываются клетками организма при вторжении вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Они связывают нейтрализующие антитела, и на клетки, инфицированные вирусом, нападают NK-клетки - естественные клетки-убийцы (натуральные киллеры). Все вышеупомянутое - это неспецифические иммунные факторы, которые первыми участвуют в иммунном ответе, действуя быстро, но однообразно. На втором этапе задействуется специализированная специфическая иммунная система, основными элементами которой являются специфические белки - иммуноглобулины (или антитела) и лимфоциты - специфические иммунные клетки, которые также относятся к белым кровяным тельцам. Лимфоциты делятся на Т- и В-клетки. Т-клетки действуют как киллеры, уничтожая инфицированные вирусом клетки и регулируя силу иммунного ответа, в то время как В-клетки вырабатывают антитела, которые связывают как бактерии, так и вирусы».

Какие факторы могут ослабить иммунную систему человека - жителя цивилизованной страны 21 века?