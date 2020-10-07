Бум маленьких домов: в Латвии стали актуальны микродомики

В Латвии жизнь в миниатюрном доме или Tiny house можно ощутить в Берзциемсе, в Энгуре. Здесь предприниматель Улвис Новикс построил несколько мини-домов и создал целый поселок. "Мысль была создать приятный для себя дом на колесиках. Сначала была мысль о перестройке трейлера, старого кемпера, однако по рекомендации нескольких людей дошел до этой идеи", - рассказал передаче "900 секунд" Улвис.

ФОТО: Скриншот видео

Когда первый домик был готов, парень понял, что это захватывающая и перспективная вещь. Это не только небольшие дома, но и стиль мышления и жизни. Автор латвийских маленьких домиков Улвис рассказал, что в таких домах нужно учиться жить и приспосабливаться. Это означает, что жителям маленьких домов нужно освободиться от всего лишнего и нужно учиться жить минималистично.

ФОТО: Скриншот видео

Чтобы в маленьком доме было возможно жить, в интерьере рационально используется каждый свободный квадратный метр. Например, спальни в домиках Увиса находятся на втором этаже, а под спальной зоной оборудована зона для отдыха, где и диван можно приспособить для сна. Интересно что маленькие домики оборудованы колесами, что означает, что дома мобильны и их можно перемещать. Домики Берзциемса подключаются к электричеству и воде, которые доступны в специальных парках для трейлеров или кемперов, однако некоторые микродомики электричество производят и с помощью солнечных панелей. Кроме того, маленькие дома имеют и удобства - душ и туалет; использованная вода набирается в специальные емкости, которые периодически нужно опустошать.

Смотрите сюжет на латышском языке:

Видео: Взгляд на интерьер микродомиков