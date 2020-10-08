Спортивный стиль - Овнам, женственность - Весам: как одеваться согласно знаку зодиака

Импульсивные, целеустремленные и деятельные Овны, согласно мнению астрологов, должны отдать предпочтение оттенкам алых и малиновых тонов. Именно эти цвета способны обеспечить представителям данного знака зодиака большой прилив энергии, чтобы доводить дела до конца. Касательно стиля, звезды советуют выбирать спортшик, дополненный кроссовками и бомперами.

Как пишет издание, девушки-Тельцы, несмотря на то, что предпочитают практичность, всегда выглядят очень эстетично. Астрологи советуют обновить гардероб с помощью женственных платьев в дворянском стиле, а также купить новую пару туфель в стиле Кэрри Брэдшоу. По их прогнозам, подобное вложение скоро окупится.

Астрологи советуют Близнецам отдать предпочтение стилю casual. Например, Анджелина Джоли показывает идеальные примеры этого стиля в нюдовых оттенках. Согласно словам экспертов, бежевые оттенки идеально подойдут энергии данного знака и позволят проявить лучшие качества характера.

Согласно мнению экспертов, Ракам лучше выбирать женственные предметы гардероба - платья с цветочными принтами, юбки-плиссе и приталенные жакеты. Если говорить об цветовой гамме, то тут лучше подойдут серые, жемчужные и синие оттенки.

Меган Маркл - яркая представительница Львов и астрологи советуют присмотреться к ее стилю. Деловые костюмы, блузы и юбки-футляры в дополнении с водолазками, пиджаками и пальто в синих цветах придадут образу королевской стати и роскошной элегантности.

Строгим и дисциплинированным Девам с их выдержанным стилем подойдут брюки в клетку, строгие платья-трапеции и костюмы-двойки в стиле Саманты Джонс. Эти классические образы продемонстрируют их аккуратность, внутреннее спокойствие и практичность склада ума, что не смогут не оценить окружающие.

Весы всегда отдают предпочтение самым утонченным и изящным образам. Венера, управляющая ими, призывает к самовыражению, потому данный знак зодиака часто выбирает оригинальные детали гардероба или аксессуары. Эксперты рекомендуют Весам обратить внимание на модные ботильоны в викторианском стиле, яркие шубы из искусственного меха и юбки с принтом "гусиная лапка". Относительно стиля, тут звезды советуют, как и Тельцам, отдать предпочтение женственности.

Если говорить об образах Скорпионов, то лучше обратить внимание на стиль Скарлетт Йоханссон. Так, в повседневной жизни актриса надевает джинсы, рубашки и удобные свитшоты, а если говорить об официальных мероприятиях, то знаменитость нередко предстает в платьях в пол с открытой спиной и глубоким декольте. Согласно мнению астрологов, гардероб в наступающем сезоне лучше разбавить новыми парами mom-джинсов и топов из кашемира.

Представители Стрельцов находятся под управлением Юпитера, который наделяет своих подопечных любовью к ярким и немного даже эпатажным выходам. Астрологи рекомендуют им отдать предпочтение одежде с этническими мотивами: вышивки с тосканскими лимонами, арабскими пейсли или сумки-корзины.

Козероги являются самыми дисциплинированными и строгими представителями зодиакального круга. Им стоит обратить внимание на темно-синие, серые и оливковые тона. Астрологи заверяют, что именно эти оттенки - секрет того, почему Козероги сохраняют внутреннюю гармонию. Если говорить о стиле, то наилучший вариант - базовый гардероб, с дополнениями главных трендов сезона.

Звание главных оригиналов астрологи отдают Водолеям с их любовью к шопингу. Именно у представителей данного знака зодиака больше всего одежды без определенного стиля. Тут вам и леопардовые шубы, мини-юбки, казаки, велосипедки. Водолеи - именно те, кто первыми делают главные покупки сезона. Эусперты советуют им структурировать свой гардероб и дополнить ежедневными базовыми предметами гардероба.