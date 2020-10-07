Ср, 7.10.2020
Я знаю, что западная политическая культура связана с представительством членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Владимир Путин, президент России
Владимир Путин, президент России

До начала ноября в ночных клубах можно будет пить алкоголь, но нельзя танцевать

ФОТО: pixabay.com

Чтобы ограничить распространение Covid-19, но не ограничивать предпринимательство в сфере общественного питания, планируется, что до начала ноября в ночных развлекательных местах будет возможность употреблять алкоголь, но нельзя будет танцевать. Об этом сообщили агентству LETA после переговоров с представителями Министерства здравоохранения, председатель правления Рижского бюро развития туризма (RTAB), президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.

В среду, 7 октября, в ходе обсуждения между министром здравоохранения Илзе Винькеле (AP), предприятиями общественного питания, а также Латвийской ассоциацией баров было решено, что до начала ноября клиенты не смогут танцевать в ночных клубах, но они смогут наслаждаться компанией друзей и употреблять алкоголь. На данный момент это будет экспериментальное ограничение, влияние которого будет оценено позже.

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