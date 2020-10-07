До начала ноября в ночных клубах можно будет пить алкоголь, но нельзя танцевать

Чтобы ограничить распространение Covid-19, но не ограничивать предпринимательство в сфере общественного питания, планируется, что до начала ноября в ночных развлекательных местах будет возможность употреблять алкоголь, но нельзя будет танцевать. Об этом сообщили агентству LETA после переговоров с представителями Министерства здравоохранения, председатель правления Рижского бюро развития туризма (RTAB), президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.
В среду, 7 октября, в ходе обсуждения между министром здравоохранения Илзе Винькеле (AP), предприятиями общественного питания, а также Латвийской ассоциацией баров было решено, что до начала ноября клиенты не смогут танцевать в ночных клубах, но они смогут наслаждаться компанией друзей и употреблять алкоголь. На данный момент это будет экспериментальное ограничение, влияние которого будет оценено позже.