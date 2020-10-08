Последствия пандемии: "кладбище" круизных лайнеров в Турции

В настоящее время в турецком порту Алиага одновременно идет демонтаж пяти круизных судов. Их нужно утилизировать.

В ближайшее время в порт прибудут еще три корабля, предназначенных для демонтажа.

Круизные лайнеры были одними из первых очагов эпидемии Covid-19. По этой причине мировое круизное судоходство было приостановлено этой весной и до сих пор не возобновилось на доэпидемическом уровне.

До пандемии Covid-19 турецкие портовые доки, специализирующиеся на демонтаже судов, были сосредоточены в основном на разборке грузовых и контейнерных судов, но с начала эпидемии в Турции все чаще демонтируются круизные суда.

"С началом пандемии поток круизных судов в Алиагу значительно увеличился. В разборке круизных лайнеров настоящий бум. Когда суда не работают, их передают на демонтаж", - говорит Камил Онал, глава Турецкой ассоциации утилизации судов.

Он указывает, что

полный демонтаж одного пассажирского корабля занимает около полугода.

В демонтажном доке порта Алиага в настоящее время работает 2500 человек, разделенных на несколько бригад.

В настоящее время разбираемые корабли прибыли в Турцию из Великобритании, Италии и США.

В прошлом году объем стали, полученной от демонтажа судов в доке порта Алиага, составил 700 тысяч тонн, а в этом году этот показатель может увеличиться до 1,1 миллиона тонн.

"Мы пытаемся превратить кризис в возможность", - говорит Онал.

Он подчеркивает, что металлические части корабля перерабатываются, но другие материалы, используемые на корабле, также используются повторно. Например, порт регулярно посещают представители различных отелей, чтобы купить на борту мебель.

Пандемия нанесла серьезный ущерб мировой индустрии круизных судов после того, как десятки вспышек Covid-19 были зарегистрированы на судах и в портах по всему миру.

Согласно информации, собранной Business Insider, к 25 марта этого года, до объявления о "простое" отрасли, вспышки Covid-19 были зарегистрированы в общей сложности на 36 круизных лайнерах.

Ограничения, введенные в результате пандемии, в том числе ограничения на передвижение и требования социальной дистанции, остаются в силе во многих частях мира. Из-за простоев несколько ведущих круизных компаний мира в последние месяцы объявили о сокращении штата и заработной платы в попытке сократить расходы.