Из убийцы в поп-икону: за что мир любит Че Гевару?

Футболки, толстовки, брелоки, кепки, зажигалки, кружки - в интернете можно найти абсолютно любую вещь с портретом главного символа революционной романтики. Героический анфас команданте давно превратился в китч. Вот уже полвека про Че Гевару снимают фильмы, пишут песни, стихи и картины. Однако вокруг фигуры и темы благородства борца за свободу до сих пор ведутся жаркие споры: после революции Че Гевара лично отправлял "контрреволюционеров" в лагеря и расстреливал "неверных".
Эрнесто Гевара был старшим из пяти детей буржуазного семейства богатых землевладельцев. Отец не мог держать ребенка в узде, и Че вырос буйным и непокорным. От матери он унаследовал не только королевскую кровь, но и болезнь - астму, которая мучила Эрнесто до самой смерти.
Согласно Джону Андерсону, впоследствии написавшему биографию революционера, Че с юности любил привлекать к себе внимание и не умел сдерживать приступы агрессии, время от времени одолевавшие его. Че увлекался игрой в регби, а из-за особенно жесткой манеры игры соратники по команде прозвали его furibundi - "яростный".
Эрнесто Гевара получил свое прозвище Че за характерное для аргентинского испанского междометие Che, которым он злоупотреблял в устной речи.
Его жестокость стала проявляться еще в детстве - он регулярно принимал участие в мальчишеских драках, в которых безжалостно избивал соперников до крови. Более того, по словам одного из его кузенов, маленький Гевара обожал мучить животных.
В юношестве Че зачитывался работами Муссолини, Маркса, Сталина, любил Франца Кафку и Жана-Поля Сартра. Помимо этого, он цитировал Ницше, ему нравились идеи Гитлера о марксизме, а также работы Энгельса и Владимира Ленина.
В январе 1952 года он вместе лучшим другом отправился на мотоцикле в длительное путешествие, которое окончилось в Венесуэле. Поездка, длившаяся 9 месяцев, открыла юношам глаза, и Че Гевара убедился в том, что с бедностью и упадком, порожденными империализмом, необходимо бороться насильственными революционными методами.
Вскоре к отряду Кастро примкнули сотни людей. Кастро и Че Гевара умело использовали СМИ для создания положительной репутации, но в действительности атмосфера в лагере подчас была пугающей. Че, получивший собственный отряд, славился жестокой манерой командования.
Однажды, он вызвался добровольцем казнить человека, которого подозревали в шпионаже, и пустил ему пулю прямо в висок. Само собой, это был не последний человек, который погиб от рук Эрнесто.
Кастро считал, что убивать захваченных в плен солдат Батисты неразумно, однако он понимал, какую роль играл Че в устрашении контрреволюционеров. Интересно, что эти две фигуры [Че Гевары и Фиделя Кастро] часто сопоставляют, видя в них соратников и даже друзей. Однако как на самом деле бывший руководитель Кубы относился к Эрнесто, до сих пор является темой для споров. Многие историки полагают, что Фидель просто использовал кровожадность Че и быстро превратил его в своего главного палача.
Впрочем, американские историки утверждают, что большую часть сражений Че провалялся в приступах астмы. К тому же Эрнесто и сам никогда не скрывал, что ничего не смыслит в военной тактике.
Че Гевара был назначен комендантом и руководителем апелляционного трибунала тюрьмы Ла-Кабанья. Он в том числе отвечал за приговоры и казни.
Вскоре Че Гевара снял с себя полномочия коменданта - Кастро готовил для него новую должность. Он стал начальником департамента промышленности и руководителем Банка Кубы, хотя по образованию он был врачом, и ничего не понимал в деньгах. Последствия этого решения оказались для экономики страны катастрофическими - не спасли даже большие финансовые вложения со стороны СССР.
Несмотря на латиноамериканское происхождение, часто ассоциирующееся со страстным темпераментом, Че Гевара был суровым и холодным человеком. В революционный период он запрещал сексуальный отношения в своих отрядах смешанного состава, а также танцы и алкоголь, как признаки "буржуазного разложения".
Как призналась впоследствии его кузина, с которой у него были отношения: "...мы все были немного влюблены в Эрнесто. Впрочем, сам он больше всего любил принуждать к сексу девушек из низших слоев, обычно - служанок".
При любом удобном случае Че подчеркивал свой аскетизм, однако это был всего-навсего один из его пиар-трюков. Кубино-американский историк Умберто Фонтова писал, что на самом деле Че очень любил роскошь и умел ею наслаждаться. Как только революционеры заняли Гавану, Че Гевара присвоил один из самых шикарных особняков в городе. У него была личная гавань для яхт, огромный бассейн, семь ванных и пять телевизоров в доме.
В 1960 году Че организовал рабочий лагерь в Гуанаакабибасе - вдохновением для него послужила сталинская система ГУЛАГов. Туда на перевоспитание отправляли тех, кто по мнению Эрнесто совершал преступления против революционной морали. В основном это были гомосексуалисты, ярые католики, больные СПИДом, афро-кубинские священники и все, кто бунтовал против системы.
На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 11 декабря 1964 года Че высказался предельно ясно: "Разумеется, мы проводим казни, и мы продолжим до тех пор, пока это будет необходимо". К началу 1970-х на Кубе казнили более 14 000 человек.
Эрнесто Геваро был застрелен во время партизанской операции в Боливии, куда в очередной раз вершить революцию его отправил Кастро (существует мнение, что руководитель Кубы таким образом хотел избавиться от надоевшего ему к тому времени "напарника"). Ему было всего 39 лет. На этом закончилась история команданте, но началась новая - история благородного борца за свободу и бессмертной поп иконы.
Че Гевара: ребрендинг
Как же так получилось, что сегодня лицо Че у одних вызывает благостную улыбку, и вспышку ярости - у других? С одной стороны, если смотреть на количество жертв - Че Гевара, конечно, не самый кровожадный персонаж в мировой истории. С другой, удивляет то, что романтический флер его образа, созданный когда-то кубинской пропагандой и СССР, не рассеялся до сих пор.
В кубинских биографиях Че поют дифирамбы, бунтари выходят на акции протеста в футболках с его изображением, футболист Диего Марадона даже сделал в качестве татуировки портрет Че у себя на плече.
Иными словами, история Че Гевары - это яркий пример того, насколько важную роль в нашей жизни играет создание имиджа - даже когда речь идет о политических или военных деятелях.
В добавок ко всему стоит сказать, что Че Гевара так и не смог победить тот капитализм, который так люто ненавидел и с которым боролся значительную часть своей жизни. По свидетельству бизнесменов, оборот украшенного ликом команданте бизнеса автоматически возрастает в два-три раза.
Материал подготовлен по книге финского писателя и исследователя Ари Турунена "Памятники не тем: Правители, не заслужившие славы".