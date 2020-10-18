Вс, 18.10.2020
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Из убийцы в поп-икону: за что мир любит Че Гевару?

ФОТО: Reuters

Футболки, толстовки, брелоки, кепки, зажигалки, кружки - в интернете можно найти абсолютно любую вещь с портретом главного символа революционной романтики. Героический анфас команданте давно превратился в китч. Вот уже полвека про Че Гевару снимают фильмы, пишут песни, стихи и картины. Однако вокруг фигуры и темы благородства борца за свободу до сих пор ведутся жаркие споры: после революции Че Гевара лично отправлял "контрреволюционеров" в лагеря и расстреливал "неверных". 

Эрнесто Гевара был старшим из пяти детей буржуазного семейства богатых землевладельцев. Отец не мог держать ребенка в узде, и Че вырос буйным и непокорным. От матери он унаследовал не только королевскую кровь, но и болезнь - астму, которая мучила Эрнесто до самой смерти. 

Согласно Джону Андерсону, впоследствии написавшему биографию революционера, Че с юности любил привлекать к себе внимание и не умел сдерживать приступы агрессии, время от времени одолевавшие его. Че увлекался игрой в регби, а из-за особенно жесткой манеры игры соратники по команде прозвали его furibundi - "яростный".

Эрнесто Гевара получил свое прозвище Че за характерное для аргентинского испанского междометие Che, которым он злоупотреблял в устной речи.

Его жестокость стала проявляться еще в детстве - он регулярно принимал участие в мальчишеских драках, в которых безжалостно избивал соперников до крови. Более того, по словам одного из его кузенов, маленький Гевара обожал мучить животных.

В юношестве Че зачитывался работами Муссолини, Маркса, Сталина, любил Франца Кафку и Жана-Поля Сартра. Помимо этого, он цитировал Ницше, ему нравились идеи Гитлера о марксизме, а также работы Энгельса и Владимира Ленина.

Че обучался медицине, но все свое свободное время проводил в путешествиях, денег на которые ему давали родители, ведь сам будущий революционер предпочитал не работать.

В январе 1952 года он вместе лучшим другом отправился на мотоцикле в длительное путешествие, которое окончилось в Венесуэле. Поездка, длившаяся 9 месяцев, открыла юношам глаза, и Че Гевара убедился в том, что с бедностью и упадком, порожденными империализмом, необходимо бороться насильственными революционными методами. 

В 2004 году вышел фильм "Дневник мотоциклиста", рассказывающий о путешествиях Че Гевары. Картину критиковали за романтизацию и идеализацию образа героя.

ФОТО: Скриншот с видео

Когда Че было 27 лет, в Мексике он познакомился с братьями Кастро, которые уже долгое время пытались свергнуть на Кубе диктатуру Батисты. Гевара присоединился к их партизанскому движению, в качестве врача. 

Вскоре к отряду Кастро примкнули сотни людей. Кастро и Че Гевара умело использовали СМИ для создания положительной репутации, но в действительности атмосфера в лагере подчас была пугающей. Че, получивший собственный отряд, славился жестокой манерой командования.

Однажды, он вызвался добровольцем казнить человека, которого подозревали в шпионаже, и пустил ему пулю прямо в висок. Само собой, это был не последний человек, который погиб от рук Эрнесто.

Позже, в письме отцу, он напишет: "Нужно признаться, папа, в этот момент я понял, что мне действительно нравится убивать". 

В марте 1960 года Альберто Кордо сделал одну из самых знаменитых фотографий в мире. Ему позировал красивый бородатый мужчина в черном берете, украшенном звездой. 

ФОТО: AP

Кастро считал, что убивать захваченных в плен солдат Батисты неразумно, однако он понимал, какую роль играл Че в устрашении контрреволюционеров. Интересно, что эти две фигуры [Че Гевары и Фиделя Кастро] часто сопоставляют, видя в них соратников и даже друзей. Однако как на самом деле бывший руководитель Кубы относился к Эрнесто, до сих пор является темой для споров. Многие историки полагают, что Фидель просто использовал кровожадность Че и быстро превратил его в своего главного палача.

Впрочем, американские историки утверждают, что большую часть сражений Че провалялся в приступах астмы. К тому же Эрнесто и сам никогда не скрывал, что ничего не смыслит в военной тактике.

Сразу же после победы революции начались репрессии, а с ними - военные разборки, публичный суды и казни. 

Че Гевара был назначен комендантом и руководителем апелляционного трибунала тюрьмы Ла-Кабанья. Он в том числе отвечал за приговоры и казни.

Сколько смертных приговоров Че в итоге подписал? Точное число неизвестно, однако оценки колеблются от 700 до 1900. При этом точно известно, что Эрнесто лично расстреливал заключенных.  

Вскоре Че Гевара снял с себя полномочия коменданта - Кастро готовил для него новую должность. Он стал начальником департамента промышленности и руководителем Банка Кубы, хотя по образованию он был врачом, и ничего не понимал в деньгах. Последствия этого решения оказались для экономики страны катастрофическими - не спасли даже большие финансовые вложения со стороны СССР.

Несмотря на латиноамериканское происхождение, часто ассоциирующееся со страстным темпераментом, Че Гевара был суровым и холодным человеком. В революционный период он запрещал сексуальный отношения в своих отрядах смешанного состава, а также танцы и алкоголь, как признаки "буржуазного разложения". 

Как призналась впоследствии его кузина, с которой у него были отношения: "...мы все были немного влюблены в Эрнесто. Впрочем, сам он больше всего любил принуждать к сексу девушек из низших слоев, обычно - служанок".

При любом удобном случае Че подчеркивал свой аскетизм, однако это был всего-навсего один из его пиар-трюков. Кубино-американский историк Умберто Фонтова писал, что на самом деле Че очень любил роскошь и умел ею наслаждаться. Как только революционеры заняли Гавану, Че Гевара присвоил один из самых шикарных особняков в городе. У него была личная гавань для яхт, огромный бассейн, семь ванных и пять телевизоров в доме.  

В 1960 году Че организовал рабочий лагерь в Гуанаакабибасе - вдохновением для него послужила сталинская система ГУЛАГов. Туда на перевоспитание отправляли тех, кто по мнению Эрнесто совершал преступления против революционной морали. В основном это были гомосексуалисты, ярые католики, больные СПИДом, афро-кубинские священники и все, кто бунтовал против системы. 

Стоит отметить, что большинство из отправленных на "перевоспитание" так и не вернулись обратно.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 11 декабря 1964 года Че высказался предельно ясно: "Разумеется, мы проводим казни, и мы продолжим до тех пор, пока это будет необходимо". К началу 1970-х на Кубе казнили более 14 000 человек.

Эрнесто Геваро был застрелен во время партизанской операции в Боливии, куда в очередной раз вершить революцию его отправил Кастро (существует мнение, что руководитель Кубы таким образом хотел избавиться от надоевшего ему к тому времени "напарника"). Ему было всего 39 лет. На этом закончилась история команданте, но началась новая - история благородного борца за свободу и бессмертной поп иконы. 

Че Гевара: ребрендинг

Как же так получилось, что сегодня лицо Че у одних вызывает благостную улыбку, и вспышку ярости - у  других? С одной стороны, если смотреть на количество жертв - Че Гевара, конечно, не самый кровожадный персонаж в мировой истории. С другой, удивляет то, что романтический флер его образа, созданный когда-то кубинской пропагандой и СССР, не рассеялся до сих пор.  

В кубинских биографиях Че поют дифирамбы, бунтари выходят на акции протеста в футболках с его изображением, футболист Диего Марадона даже сделал в качестве татуировки портрет Че у себя на плече. 

Интересно, что если бы многие актеры и музыканты, часто позирующие в майках с лицом Эрнесто, жили в те времена в Гаване, их бы сразу отправили в исправительный лагерь, как представителей "буржуазного разложения".

Иными словами, история Че Гевары - это яркий пример того, насколько важную роль в нашей жизни играет создание имиджа - даже когда речь идет о политических или военных деятелях. 

В добавок ко всему стоит сказать, что Че Гевара так и не смог победить тот капитализм, который так люто ненавидел и с которым боролся значительную часть своей жизни. По свидетельству бизнесменов, оборот украшенного ликом команданте бизнеса автоматически возрастает в два-три раза.

Материал подготовлен по книге финского писателя и исследователя Ари Турунена "Памятники не тем: Правители, не заслужившие славы". 

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