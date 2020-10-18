Из убийцы в поп-икону: за что мир любит Че Гевару?

Впрочем, американские историки утверждают, что большую часть сражений Че провалялся в приступах астмы. К тому же Эрнесто и сам никогда не скрывал, что ничего не смыслит в военной тактике.

Сразу же после победы революции начались репрессии, а с ними - военные разборки, публичный суды и казни.

Че Гевара был назначен комендантом и руководителем апелляционного трибунала тюрьмы Ла-Кабанья. Он в том числе отвечал за приговоры и казни.

Сколько смертных приговоров Че в итоге подписал? Точное число неизвестно, однако оценки колеблются от 700 до 1900. При этом точно известно, что Эрнесто лично расстреливал заключенных.

Вскоре Че Гевара снял с себя полномочия коменданта - Кастро готовил для него новую должность. Он стал начальником департамента промышленности и руководителем Банка Кубы, хотя по образованию он был врачом, и ничего не понимал в деньгах. Последствия этого решения оказались для экономики страны катастрофическими - не спасли даже большие финансовые вложения со стороны СССР.

Несмотря на латиноамериканское происхождение, часто ассоциирующееся со страстным темпераментом, Че Гевара был суровым и холодным человеком. В революционный период он запрещал сексуальный отношения в своих отрядах смешанного состава, а также танцы и алкоголь, как признаки "буржуазного разложения".

Как призналась впоследствии его кузина, с которой у него были отношения: "...мы все были немного влюблены в Эрнесто. Впрочем, сам он больше всего любил принуждать к сексу девушек из низших слоев, обычно - служанок".

При любом удобном случае Че подчеркивал свой аскетизм, однако это был всего-навсего один из его пиар-трюков. Кубино-американский историк Умберто Фонтова писал, что на самом деле Че очень любил роскошь и умел ею наслаждаться. Как только революционеры заняли Гавану, Че Гевара присвоил один из самых шикарных особняков в городе. У него была личная гавань для яхт, огромный бассейн, семь ванных и пять телевизоров в доме.

В 1960 году Че организовал рабочий лагерь в Гуанаакабибасе - вдохновением для него послужила сталинская система ГУЛАГов. Туда на перевоспитание отправляли тех, кто по мнению Эрнесто совершал преступления против революционной морали. В основном это были гомосексуалисты, ярые католики, больные СПИДом, афро-кубинские священники и все, кто бунтовал против системы.

Стоит отметить, что большинство из отправленных на "перевоспитание" так и не вернулись обратно.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 11 декабря 1964 года Че высказался предельно ясно: "Разумеется, мы проводим казни, и мы продолжим до тех пор, пока это будет необходимо". К началу 1970-х на Кубе казнили более 14 000 человек.